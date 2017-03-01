Sultangazi’ye yeni alışveriş merkezi

Sultangazi’de ilk alışveriş ve eğlence merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkezin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultan gazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultan gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay birlikte kesti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmada Sultan gazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Sultan gazi’de dev projelerin hayata geçtiğini ifade eden Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Sultan gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve ekibine teşekkür etti. Yılmaz konuşmasında referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.