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Sultangazi’ye yeni alışveriş merkezi
Sultangazi’ye yeni alışveriş merkezi

Sultangazi’de ilk alışveriş ve eğlence merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkezin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultan gazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultan gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay birlikte kesti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmada Sultan gazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Sultan gazi’de dev projelerin hayata geçtiğini ifade eden Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Sultan gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve ekibine teşekkür etti. Yılmaz konuşmasında referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 14:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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