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Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Manşet, Tuzla » Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dr. Fatma Yazıcı’yı “Yılın Kadını” Seçti
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dr. Fatma Yazıcı’yı “Yılın Kadını” Seçti
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dr. Fatma Yazıcı’yı “Yılın Kadını” Seçti

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın eşi Dr.Fatma Yazıcı’ya “Yılın Kadını” ödülünü verdi. Tuzla’da kadınlara yönelik her projede aktif olarak yer alan Dr. Fatma Yazıcı, “Hangi fikirden, hangi düşünceden, hangi platformdan, hangi mezhepten olursa olsun biz kadın olarak Tuzla’da biriz, varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin etkinlik çadırı, 18 Mart 2017 Cumartesi gününe kadar Tuzla Marina’da açık kalacak.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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