Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dr. Fatma Yazıcı’yı “Yılın Kadını” Seçti

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın eşi Dr.Fatma Yazıcı’ya “Yılın Kadını” ödülünü verdi. Tuzla’da kadınlara yönelik her projede aktif olarak yer alan Dr. Fatma Yazıcı, “Hangi fikirden, hangi düşünceden, hangi platformdan, hangi mezhepten olursa olsun biz kadın olarak Tuzla’da biriz, varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin etkinlik çadırı, 18 Mart 2017 Cumartesi gününe kadar Tuzla Marina’da açık kalacak.