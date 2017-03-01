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Meryem Sevilen Anadolu Yakasına Renk Getirdi
Meryem Sevilen Anadolu Yakasına Renk Getirdi

Eğlencenin tek adresi Bostancı Cadde Sortide sahne almaya başlayan Fantazi-Pop sanatçısı Meryem Sevilen,sesi,yorumu ve güzelliği ile Anadolu  yakasına renk getirdi.Çıkardığı %100 albmüyle dikkatlerine üzerine çeken güzel sanatçı,çarşamba,perşembe,cuma ve cumartesi akşamları sahne alıyor. Mekan sahiplerinden Murat Keskin, ”Meryem Sevilen’in  sesi,yorumu çok güzel.Mesleğini de çok seviyor.Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.Sevilen,programında kendi albümünde yeren alan parçaların yanı sıra İbrahim Tatlıses,Emrah,Ebru Gündeş,Sibel Can,Kibariye gibi populer sanatçıların şarkılarını da söylüyor.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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