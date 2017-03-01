Meryem Sevilen Anadolu Yakasına Renk Getirdi

Eğlencenin tek adresi Bostancı Cadde Sortide sahne almaya başlayan Fantazi-Pop sanatçısı Meryem Sevilen,sesi,yorumu ve güzelliği ile Anadolu yakasına renk getirdi.Çıkardığı %100 albmüyle dikkatlerine üzerine çeken güzel sanatçı,çarşamba,perşembe,cuma ve cumartesi akşamları sahne alıyor. Mekan sahiplerinden Murat Keskin, ”Meryem Sevilen’in sesi,yorumu çok güzel.Mesleğini de çok seviyor.Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.Sevilen,programında kendi albümünde yeren alan parçaların yanı sıra İbrahim Tatlıses,Emrah,Ebru Gündeş,Sibel Can,Kibariye gibi populer sanatçıların şarkılarını da söylüyor.