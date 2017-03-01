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Kartal’da mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri toplantısı yapıldı
Kartal’da mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri toplantısı yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri Mart ayı toplantısı belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Gülcemal Fidan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Taki Kahraman, Başkan Yardımcıları Av. Hüsnü Yeşilyurt, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları; Özbey Pekşen ve Haydar Oğuz, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kartal’daki 20 mahallenin temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Gülcemal Fidan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün her hafta pazartesi günü 8 başkan yardımcısı ile toplantı yaptığını ve hemen ardından da belediyedeki tüm birim müdürleri ile aynı toplantıyı tekrarladığını söyledi. Söz konusu toplantıda Kartal’ın tüm sorunlarının konuşulduğunu söyleyen Fidan, mahalle birim başkanlarından gelen bilgilerin ve taleplerin de değerlendirildiğini belirtti. Fidan, referandum sürecinde herkesin birbirini kırmadan birbirlerinin değerlerine saygı göstererek çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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