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Zahide Yetiş’le “Kadınca” sohbete büyük ilgi
Zahide Yetiş’le “Kadınca” sohbete büyük ilgi

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş ANKAmall’da bir araya geldiği hayranları tarafından soru yağmuruna tutuldu.

ANKAmall, kadınlar günü nedeniyle Ankaralıları Zahide Yetiş ile “kadınca” sohbette buluşturdu. Hayranlarının sorularına cevap veren Yetiş, aşk, evlilik, ilişkiler üzerine tavsiyelerde bulundu.

Evlilikler ile ilgili yoğun soru alan Yetiş, fıkralarla başladığı sohbette hem güldüren, hem de düşündüren açıklamalar yaptı. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü, erkeklere de önemli mesajlar verdi.

 “Mutlu evliliğin sırrı”

Zahide Yetiş, bir hayranının “mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna, doğru yerde, doğru zamanda konuşmak cevabını verdi. Eşlerin birbirlerine çok özenli davranması gerektiğini de söyleyen Yetiş, “Bakımlı olmak da çok önemli. Eşler birbirine güzel gözlerle bakmalı. Özellikle erkekler seni seviyorum demeyi ihmal etmemeli. Kadınlar küçük şeylerden de mutlu olmayı bilir, siz de onları çok kolay mutlu edebilirsiniz” diye konuştu.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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