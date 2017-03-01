“Bir Binada Bile Tek Kolon Yokken Devlette Tek Güç Olur mu?”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CANKURTARAN, REFERANDUM ÇALIŞMASI YAPTIĞI SULTANGAZİ’DE KONUŞTU:

“BİR BİNADA BİLE TEK KOLON YOKKEN DEVLETTE TEK GÜÇ OLUR MU?”

Referandum çalışmaları kapsamında Sultangazi’de vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Başkanlık sistemi ile bütün yetkinin bir kişiye verilmek istendiğini belirterek, “Bir binada bile tek kolon yokken devlette tek güç olur mu? Tek kolon üstünde duran bina nasıl yıkılırsa tek kişiye dayanan devlet de ayakta duramaz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında dün İstanbul’a bağlı Sultangazi ilçesinde ev, esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde bulundu. Cankurtaran çalışmasına ilk önce CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı. Cankurtaran burada sahada görev alan partilileri çalışmaları sırasında dikkat etmeleri gereken noktalarla ilgili bilgilendirdi. Ardından partililerle birlikte Sultangazi sokaklarına inen Cankurtaran, ziyaret ettiği bir evde mahalleli kadınlara referandumda neden hayır denilmesi gerektiğini anlattı. Kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde de vatandaşları bilgilendirmeyi sürdüren Cankurtaran, çalışması kapsamında gerek Başkanlık sistemine gerekse güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde de bulundu.

“BAŞKAN EKONOMİYİ BATIRSA BEŞ YIL HESAP SORAMAYACAĞIZ”

Cankurtaran, Başkanlık sistemi ile Türkiye’de devlet otoritesinin tek kişide toplanmak istendiği ve bunun hükümet yetkililerince de itiraf edildiğini belirterek, “Biliyorsunuz AK Parti hükümeti inşaat işlerine çok meraklıdır. Bu nedenle iyi bilirler. Bir binada bile tek kolon yokken devlette tek güç olur mu? Tek kolon üzerinde duran bina nasıl çökerse tek kişiye dayanan devlet de ayakta duramaz. Devlette güçler ayrılığı olmalı ki devletin bir ayağı aksarsa diğer ayağı devleti ayakta tutsun. Başkanlık sistemi ile şimdi devletin bu sigortası ortadan kaldırılmak isteniyor. Başkan bir hata yaparsa örneğin ekonomiyi batırırsa bedelini hepimiz ödeyeceğiz ama beş yıl hesap soramayacağız. Bu kadar lüks padişahlarda bile yoktu” diye konuştu.

“TÜRK TİPİ BAŞKANLIK, MORİTANYA TİPİ BAŞKANLIĞA BENZEYECEK”

Başkanlıkla yönetilen Moritanya’da geçtiğimiz yıl Devlet Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz’in Süper Kupa maçını sıkıldığı için 65. dakikada kestirerek penaltı atışlarına geçirdiğini hatırlatan Cankurtaran, “Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programının süresinin bitmesine karşı çıkınca biten program 15 dakika uzatıldı.. Bu yaşadığımız basit örnek bile Türk tipi Başkanlık dedikleri sisteme geçilmesi halinde Moritanya tipi başkanlığa benzeyeceğini gösteriyor. Çünkü tek kişilik yönetimlerde keyfilik hakim olur” diye konuştu.

“NÖBET ÇİZELGESİ YAPAR GİBİ KONUŞMA SIRASI BELİRLİYORLAR”

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın millet kendilerinden başkasını görmesin, duymasın diye adeta askerdeki nöbet çizelgeleri gibi konuşma sırası belirlediklerini söyleyen Cankurtaran, “Bir bakıyorsun biri bir yerde konuşuyor, bütün kanallar ona bağlanıyor. O bitiyor diğeri başlıyor sonra diğeri tekrar bağlanıyor. Her gün böyle. Bunlar yüzünden yakında kanallar iflas edecek. Reklamlarını yayınlayacak zaman bulamıyorlar” diye konuştu.

“BİRAZ GAYRET ÖNCE HAYIR SONRA ÜLKEYE HUZUR GETİRECEK”

Hayır oylarının gün geçtikçe arttığını söyleyen Cankurtaran, “Baskılar, sansürler sizi korkutmasın. Emin olun kararsızların çoğu hayırcı. Siz cesaret gösterirseniz onlar da arkanızdan gelecek. Tek yapmamız gereken biraz çalışmak. Herkes bir kişiyi ikna ederse bu iş hayır olacak. Biraz gayret önce hayır sonra ülkeye huzur getirecek” diyerek vatandaşlardan hayır için çalışmalarını istedi.