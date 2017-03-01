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Beyaz Perde’de Yerli Film Rüzgarı
Beyaz Perde’de Yerli Film Rüzgarı

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, 2017’nin en çok izlenen filmlerinin medya karnesine çıkardı. Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre 2017’nin en çok izlenen yapımı, Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5 filmi oldu. 16 Şubat’ta vizyona giren film 5 milyon 748 bin kişi tarafından izlendi. Yılın en çok izlenen ikinci yapımı Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in baş rollerini paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz filmi oldu. Film 2 milyon 784 bin seyirci rakamına ulaştı.

Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre Ata Demirer’in Olanlar Oldu filmi 1 milyon 802 bin seyirci sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon filmi Moana, 1 milyon 326 bin izlenmeyle dördüncü sırada yer alırken, Özcan Deniz’in oyunculuğunu ve yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans filmi 818 bin 473 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer aldı. Ferhan Özpetek’in filmi İstanbul Kırmızısı ise daha 3 Mart’ta vizyona girmesine rağmen 275 bin 441 seyirci rakamına ulaştı.

2017 yılının ilk üç aylık diliminde listenin ilk beş sırasında yer alan filmlerin dördü yerli yapımlar oldu. Bu yıl da beyaz perde de yerli film rüzgârı eserken Ajans Press’in araştırmasına göre yılın en çok konuşulan filmleri şu şekilde oldu;

 

FİLM HABER ADET
RECEP İVEDİK 5 1307
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ 1027
İSTANBUL KIRMIZISI 446
İKİNCİ ŞANS 358
OLANLAR OLDU 297
MOANA 194

 

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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