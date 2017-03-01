Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet, Spor » Rakip ayıracak durumda değiliz
Rakip ayıracak durumda değiliz
Rakip ayıracak durumda değiliz

Bu hafta Kartal stadında oynanan ve son saniyede atılan golle kazanılan Bayburt spor karşılaşması sonrasında bir açıklama yapan teknik direktör Önder Deniz Kolgu, yaptığı açıklamada “ Rakip ayıracak durumlarının olmadığını” söyledi.

Kolgu; Oyuncularıma her zaman hatırlattığım gibi her disiplinli çalışmanın birden fazla getirisi vardır. Bugün iyi bir takımla oynadık, verdiğimiz pozisyonlar da vardı ama bizimde yakaladığımız direkten dönen ve çizgiden çıkartılan toplarımız vardı.

Oynadığımız oyunu geliştirebiliriz, daha da ileri götürebiliriz, Karacabey Birlikspor karşılaşmasından çok daha kötü oynadığımızı söyleyebilirim ama Karacabey maçından daha disiplinli oynayarak 3 puanı hanemize yazdırdığımızı da ifade etmeliyim.

Hafta içi deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağız, artık rakip ayıracak durumumuz yok. Bugün Bayburt olmaz Fenerbahçe de olabilirdi, Beşiktaş’ta olabilirdi. Takımımızın şuan ki durumu, sıralamadaki yeri rakip ayıracak durumda değil. Bugün 90+4.dakikada gelen galibiyet oyuncularıma daha fazla özgüven ve birleştirici ruh katacaktır. Ayrıca son iki hafta ara verdiğimiz galibiyet özlemine son verdiğimiz içinde son derece mutluyum.

Takımımla şu anlamda gurur duyuyorum golü atan Furkan Çarkçı 19 yaşında stoperdeki Tolga Balcı 19 yaşında orta alanda Mustafa Şeker 19 yaşında savunmanın solunda oynayan Tahsin Hacımustafaoğlu henüz 19 yaşında oyuna sonradan giren sağ önde oynayan Yusuf 20 yaşında zaman zaman görev alan Görkem Güven 19 yaşında yedek kalecim 18 yaşında dolayısıyla Kartal spor için yaptıkları mücadeleden dolayısıyla tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ve çok net olarak Kartal spor ligi profesyonel liglerde kalarak bitireceğini söylemek istiyorum.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 13:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

BAĞLANTILAR

oz şimşek Spor Altinok universitesi chp Sağlık yardim Eğitim sadi mac kadikoy Sancaktepe maltepe yazici parti kartalspor yeni GÜNCEL mehmet mutlu kaza istanbul ak koleji ziyaret gunu pendik meclis ahmet proje sultanbeyli belediyesi futbol kartal baskan Belediye baskani anma cocuk merkezi tuzla turkiye huseyin kartalda