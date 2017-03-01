Rakip ayıracak durumda değiliz

Bu hafta Kartal stadında oynanan ve son saniyede atılan golle kazanılan Bayburt spor karşılaşması sonrasında bir açıklama yapan teknik direktör Önder Deniz Kolgu, yaptığı açıklamada “ Rakip ayıracak durumlarının olmadığını” söyledi.

Kolgu; Oyuncularıma her zaman hatırlattığım gibi her disiplinli çalışmanın birden fazla getirisi vardır. Bugün iyi bir takımla oynadık, verdiğimiz pozisyonlar da vardı ama bizimde yakaladığımız direkten dönen ve çizgiden çıkartılan toplarımız vardı.

Oynadığımız oyunu geliştirebiliriz, daha da ileri götürebiliriz, Karacabey Birlikspor karşılaşmasından çok daha kötü oynadığımızı söyleyebilirim ama Karacabey maçından daha disiplinli oynayarak 3 puanı hanemize yazdırdığımızı da ifade etmeliyim.

Hafta içi deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağız, artık rakip ayıracak durumumuz yok. Bugün Bayburt olmaz Fenerbahçe de olabilirdi, Beşiktaş’ta olabilirdi. Takımımızın şuan ki durumu, sıralamadaki yeri rakip ayıracak durumda değil. Bugün 90+4.dakikada gelen galibiyet oyuncularıma daha fazla özgüven ve birleştirici ruh katacaktır. Ayrıca son iki hafta ara verdiğimiz galibiyet özlemine son verdiğimiz içinde son derece mutluyum.

Takımımla şu anlamda gurur duyuyorum golü atan Furkan Çarkçı 19 yaşında stoperdeki Tolga Balcı 19 yaşında orta alanda Mustafa Şeker 19 yaşında savunmanın solunda oynayan Tahsin Hacımustafaoğlu henüz 19 yaşında oyuna sonradan giren sağ önde oynayan Yusuf 20 yaşında zaman zaman görev alan Görkem Güven 19 yaşında yedek kalecim 18 yaşında dolayısıyla Kartal spor için yaptıkları mücadeleden dolayısıyla tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ve çok net olarak Kartal spor ligi profesyonel liglerde kalarak bitireceğini söylemek istiyorum.