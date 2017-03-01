Bursa Karacabey OSGB Firmaları

Yoğun göç alan ve nüfusu hızla artan Karacabey, Bursa’nın tarım alanında en gelişmiş ilçesidir. Tarıma dayalı sanayinin de hızla geliştiği ilçede çok sayıda fabrika ve işletme de bulunuyor ve sayıları her geçen gün artıyor. İşletmelerin çoğu ürünlerini sadece yurt içine değil, yurt dışına da gönderiyor. Çok sayıda işyeri olması, ilçede OSGB firmalarına ihtiyacı da arttırıyor. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tüm işyerlerinde çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarının oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Karacabey OSGB firmaları da yetki almak için istenen fiziki koşulları ve donanımları yerine getirerek yetkilendirilmiş firmalardır.

İşyerlerinde meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş kazalarının minimuma indirilmesi yasanın eksiksiz uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Yasa çıkmadan ve uygulama yaygınlaşmadan önce ne yazık ki ülkemizde de Karacabey ilçesinde de meslek hastalıkları ve iş kazaları daha sık görülmekteydi. Ş imdi ise giderek azaldığını görüyoruz. Bunda elbette ki çalışmalarını yasaya uygun olarak ve kusursuz yapmaya çalışan OSGB firmalarının büyük rolü vardır. Bursa ve ilçelerine İSG hizmetleri veren Gözetim OSGB firmamız da Karacabey ve çevresindeki işletmelere sertifikalı ve deneyimli personeliyle İSG hizmetleri vermektedir.

Hizmetlerimiz kapsamında öncelikle işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin etmek bulunuyor. İşletmelerin tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına göre belirli sürelerle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmaları gerekiyor. Bu personeli kendi bünyelerinde istihdam etmeleri halinde maliyetler bir hayli yüksek oluyor. Ama Karacabey İş Güvenliği Firmaları ok daha uygun fiyatlarla size personel temin ediyor. İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının maaşlarını, sigorta ve vergi ücretlerini de OSGB ’ler ödüyor.

Karacabey OSGB Listesi içinde yer alan Gözetim OSGB’ den hizmet alarak hem sertifikalı ve deneyimli işyeri hekimi ve iş güvenliği hizmeti alabileceksiniz. Bunun yanında risk analizi, acil durum eylem planı, temel isg eğitimleri hizmetlerini de firmamızdan uygun fiyatlarla alabileceksiniz. İşveren olarak siz kendi işinize odaklanırken biz de işyerinizdeki sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak için yasanın öngördüğü hizmetleri vereceğiz. Yapılacaklarla ilgili size rehberlik edeceğiz, alınması gereken önlemleri sunacağız ve takip edeceğiz.