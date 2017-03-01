Kartal Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kartal Belediyesi ’nin farklı müdürlüklerinde görev yapan personel için, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da “İlk yardım” eğitimi verildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü İlk yardım Merkezi ’n de verilen eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra; olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık vb. gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde belediye personeline; hasta veya yaralının önce hava yolu açıklığını kontrol etmeleri, solunum ve dolaşımının sağlanması gerektiği belirtilerek ABC olarak nitelendirilen bu 3 ilk yardımının hayat kurtardığı anlatıldı. Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi ve hastaya, yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin anlatıldığı eğitimde, 112’nin nasıl aranacağı ve ambulansın gelene kadar hasta veya yaralıya ilk yardım müdahalesinin devam ettirilmesi konusunda da personel bilgilendirildi. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise Kartal Belediyesi personeline kalbi durmuş ve solunumu olmayan bir yaralıya sağlık görevlileri gelene kadar yapacakları kalp masajı, sunni solunum gibi teknikler eğitim mankenleri üzerinde gösterildi. Eğitimde ayrıca boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verilirken bu tür durumlarda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan personele, Sağlık Bakanlığı onaylı “İlk yardımcı Belgesi” verilecek.