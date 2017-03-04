Bulaşık Makinesi Neden Yıkama Yapmaz?

Teknolojik cihazlar her daim yaşamın her alanında önemli çözümler sağlaması ve aynı zamanda da meydana gelen ihtiyaçların karşılanabilmesi yönünden son derece önemli rol üstlenmektedir. 21.yüzyıl dünyasında son derece yaygın şekilde kullanılan Arçelik bulaşık makineleri de bu sınıfta yer alan en popüler teknolojik cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. Günümüzün üstün teknolojisini barındıran ve 1.sınıf kalitedeki malzemeler ile üretimi gerçekleştirilen Arçelik bulaşık makineleri sayesinde artık bulaşıkları daha kısa sürede çok daha tasarruflu ve çok daha kaliteli bir şekilde yıkayabilmek mümkün oluyor. Ancak zaman içerisinde kullanım hataları, kullanım yoğunluğu, çevresel koşullar ya da gerekli bakım ve temizliğin yapılmaması gibi daha pek çok etkenden dolayı ileri nesil Arçelik bulaşık makinenizde de çeşitli arızalanmalar yaşayabilirsiniz ki bunlar arasında makinenizin programının ilerlememesi sorunu gelmektedir. Bu tip bir sorunda en kısa süre içerisinde 7 gün 24 saat arayabileceğiniz Soğanlık Arçelik Servisi çağrı merkezimize başvuru yapmalısınız.

İleri nesil teknolojiye sahip olan bir Arçelik bulaşık makinesinde en üst düzeyde arıza onarımının yapılabilmesi için eş değer düzeyde bir teknolojik altyapıya ve uzman düzeyinde bilgi ve deneyime sahip olunması gerekliliği bulunur. Her zaman en yeni Arçelik teknolojisine ilişkin olarak teknik Kaynarca Arçelik Servisi personellerimize periyodik olarak eğitim seminerleri düzenlediğimizden servis merkezimizin tüm görevli teknik servis personelleri Arçelik bulaşık makinesi en yeni teknolojisini yakından tanıyor ve oluşabilecek arızalara ve çözümlerine ilişkin olarak da deneyim sahibidir. Bu kapsamda program ilerlemeyen bulaşık makineniz için teknik personellerimiz tarafından;

*Program aygıtı arızası olabileceğinden, program aygıtını kontrol etmekte ve arızalı ise değiştirmektedir,

*Program aygıtının ayar düğmesinde sıkışma meydana gelmiş olabileceğinden, düğmeyi kontrol ederek, sıkışmışsa düzgün çalışacak duruma getirilir,

*Makine termostatı arızalı olabileceğinden, termostat kontrol edilerek, arızalanmışsa yenisiyle değiştirilmektedir,

*Rezistans yani ısıtıcı arızalı olabileceğinden, kontrolü yapılarak, yine arızalı ise yenisiyle değiştirilmektedir.

Kurtköy Arçelik Servisi merkezimizdeki tüm bu parça değişimleri ise yalnızca orijinal Arçelik yedek parça ürünleri ile gerçekleştirildiğinden, 1.sınıf bir arıza onarımı yapılmaktadır. Bu hizmet anlayışı ile makinenizin dayanıksız ürünlerden doğabilecek arızalarının da engellenmesini sağlayabilmekteyiz.