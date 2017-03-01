Fatih Terim’in de izlediği Kartalspor – Bayburtspor maçında Furkan’dan hayat öpücüğü

Spor Toto 3.lig’in 29.haftasında sahasında Bayburtspor’u konuk eden Kartalspor’umuz uzatma dakikalarında Furkan Çarkçı’nın kafa golüyle 3 puana uzandı. Türkiye Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim Karşılaşmayı Kulüp Başkanımız Ali Apaydın’la birlikte takip etti.

Son iki hafta iki önemli karşılaşmadan puansız ayrılan Kartalspor mutlak galibiyet için çıktığı Bayburtspor karşılaşmasında son saniyeye kadar oyun disiplininden ayrılmayarak istediğini aldı. Herkes maçın 0-0 sona ereceğini düşünürken Recep, Dündar ve Furkan adeta bermuda şeytan üçgenini oluşturarak santrası olmayan gollün sevincini yaşattı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Recep Yaşar bekletmeden sol kanattaki Dündar’a pasını verdi, Dündar topu ayağına alır almaz kafasını kaldırdı ve ceza sahası içerisine koşu yapan Furkan’ı gördü, ortasını yaptı, Furkan Çarkçı 90+4.dakikada Kartalspor tribünlerini ayağa kaldıran golü Bayburtspor ağlarına bıraktı.

Bayburtspor karşılaşmasının kadrosunda sakatlıkları bulunan Baran Basut, Osman Şimşek, Tugay Kaya ve Samet Eser yer almazken, teknik direktör Önder Deniz Kolgu, on sekiz kişilik kadroda şu isimlere yer verdi. Ender Kaya, Yiğit Demirbilek, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Tahsin Hacımustafaoğlu, Sait Ulucan, Zafer Çuvalcı, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Yasin Şahan, Safa Serbest, Yusuf Ocak, Görkem Güven, Dündar Denizhan, Furkan Çarkçı, Aytek Öktem.

Kolgu ilk onbirde ise Kalede Ender Kaya, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Tahsin Hacımustafaoğlu, önlerinde Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Orta alanda Recep Yaşar, Yasin Şahan, Dündar Denizhan ve ileri uçta Aytek Öktem’e şans verdi.

Kartal stadyumunda saat 14:30’da başlayan karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerimizden Davut Dakul Çelik yönetirken yardımcılıklarını Adem Şahin ve Murat Tuğberk üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Kıvanç Durmaz görev aldı.



Her iki takım sahaya “Öfkeyle Değil Saygıyla Güzeldir Futbol” pankartıyla çıktı. Kartalspor’lu oyuncular Bordo forma, bordo, şort ve bordo konç giyerken kaleci Ender Kaya turuncu formayı tercih etti. Rakip Bayburtspor ise sarı, siyah çubuklu forma, beyaz şort ve beyaz konçla maça çıkarken Bayburtspor kalecisi Ramazan Aydın’ın tercihi ise yeşil forma oldu.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışında Bayburtspor takım kaptanı ve aynı zamanlar uzun yıllar Kartalspor altyapısında mücadele eden Yener Demirci, saha seçimini yaparken maça Kartalspor başladı.



Maçta önemli anlar.

1.dakika içerisinde Mustafa Şeker ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan kaleyi denedi, top kaleci Ramazan Aydın’da kaldı.

6.dakikada Bayburtspor’dan Baran Yardımcı’nın savunma arkasına attığı topa Batuhan Er hareketlendi, kale önü sol çaprazdan Batuhan’dan önce Emrah Taysi kayarak topu kornere gönderdi fakat öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

18.dakikada sol kanattan Bayburtspor’dan Sinan Ayar’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Batuhan Er kale önünde bomboş pozisyonda vurdu, ağlara giden topu kaleci Ender şık bir kurtarışla kornere gönderdi.

23.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu, sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi, son anda Gökhan Köseoğlu araya girerek topu kornere yolladı. Atak yönünün solundan Dündar Denizhan köşe vuruşunu kullandı, kaleci Ramazan yumrukla uzaklaştırdı, ceza sahası dışında topu takip eden Yasin Şahan rakibinden önce topa dokunarak takım arkadaşı Ozan Solak’a kazandırdı, Ozan’ın ortasına Aytek Öktem kafayı vurdu top kaleci Ramazan’da kaldı.

26.dakikada ceza sahası sağında son çizgiye yakın bir noktada Bayburtspor’dan Hasan Gündoğdu topu kontrol etti, kale önüne ortalamak istedi fakat Tulga Balcı yatarak topu dışarı gönderdi.

33.dakikada Burak Yılmaz orta alanda rakibine arkadan faul yaptığı için sarı kart gördü.

40.dakikada Bayburtspor’dan Baran Yardımcı ceza sahası dışından kaleyi denedi top üstten dışarı çıktı.

Aynı dakika içerisinde Dündar Denizhan sağ çaprazdan kaleye vurdu fakat topun şiddeti çok zayıf olduğu için kaleci Ramazan Aydın kolaylıkla kontrol etti.

41.dakika ceza sahası sağ çaprazında Dündar’a faul yapıldı, serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen isim yine Dündar oldu, ortasını yaptı Recep kafayla içeri doldurmak istedi fakat karşılaşmanın hakemi Recep’in rakibine yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi.

45.dakikada Bayburtspor’dan Baran Yardımcı sarı kart gördü.

49.dakikada Aytek Öktem sakatlık yaşadı, sağlık ekipleri kulübeye değiştir işareti yapında Yusuf Ocak hazırlanmaya başladı.

51.dakikada Muhammed Yusuf Ocak sakatlık yaşayan Aytek Öktem’in yerine oyuna dahil oldu.

52.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu savunmada rakibine faul yapınca sarı kart gördü.

57.dakikada Bayburtspor’dan Batuhan Er sağ kanat son çizgide iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasında ilerledi, kale önündeki Sinan Ayar’a pasını çıkarttı, Sinan’ın şutunda Ender Kaya son anda topu kornere gönderdi.

57.dakikada Furkan Çarkçı, Yasin Şahan’ın yerine oyuna dahil oldu.

60.dakikada Bayburtspor’dan Aykut Sarıdoğan ceza yayının hemen önünde topla buluştu, vuruşunu yaptı Burak Yılmaz’a çarpan top yükseklik kazanarak üst ağlarda kaldı. Köşe vuruşu esnasında Kartalspor’dan Tulga Balcı ve Bayburtspor’dan Batuhan Er karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü.

66.dakikada Bayburtspor’dan Hasan Gündoğsu’nun sağ kanattan ortasına Batuhan Er ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

69.dakikada Bayburtspor atak yönünün solunda Ozan Solak rakibine faul yaptı, kaleye uzak mesafeden serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Baran Yardımcı, doğrudan kaleyi denedi, etkili vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

70.dakikada atak yönün sağından Muhammed Yusuf Ocak ortasını yaptı kale arkasında Dündar Denizhan topla buluştu, ceza sahası sol köşesinde topu kontrol edip çerçeveyi görmek için topu biraz içe çekmek isterken ayağından açıldı ve savunma topu uzaklaştırdı.

74.dakikada sağ çaprazda Muhammed Yusuf Ocak topla buluştu, şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri geldi, bu sefer Dündar topu kontrol etti, vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

75.dakikada savunmadan atılan uzun topa Dündar Denizhan yetişti, bekletmeden kale önüne koşu yapan Furkan Çarkçı’ya pasını atmak istedi fakat top kaleci Ramazan’da kaldı.

77.dakikada ceza yayının üzerinden Mustafa Şeker kaleyi yoklamak istedi fakat rakibine çarpan top kornere gitti.

77.dakikada Zafer Çuvalcı oyuna girerken Burak Yılmaz kenara alındı.

83.dakikada Bayburtspor atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, ceza sahasında havalanan topa Bayburtspor’dan Aykut Topal röveşata vurdu top az farkla üstten dışarı çıktı.

84.dakikada Muhammed Yusuf Ocak ceza sahası dışından şut çekmek isterken top rakibinin eline çarptı, ceza sahasının hemen önünden Dündar atışı kullandı savunma uzaklaştırmak isterken Recep topu kontrol etti, ceza sahasına ortaladı savunma kafayla topu kornere gönderdi. Kartalspor atak yönünün sağından Yusuf’la köşe vuruşunu kullandı, kafalardan seken top penaltı noktası üzerinde Zafer’in önünde kaldı onun şutunda topu çizgiden çevirdiler.

87.dakikada Bayburtspor’dan Batuhan Er çıkarken Celal Hanalp oyuna dahil oldu.

90 dakika golsüz devam ederken karşılaşmanın hakemi müsabakanın sonuna en az 4 dakika ilave etti.

90+4.dakikada Bayburtspor’dan Celal Hanalp ceza yayının içinden şutunu çekti top üstten dışarı çıktı, bu pozisyonda Celal faul beklerken kaleci Ender topu hemen oyuna soktu, savunmanın sağında Ozan topla buluştu, topla birkaç metre gittikten sonra topu rakip yarı alana şişirdi, o noktada Bayburtspor’dan Yener topu karşıladı fakat kontrol edemeyince top Recep Yaşar’da kaldı, Recep sol kanattan bindiren Dündar Denizhan’a pasını verdi, Dündar topla buluşur buluşmaz kafasını kaldırdı ve ceza sahası içine koşu yapan Furkan Çarkçı’yı gördü, ortasını yaptı, Furkan Çarkçı, Aykut Topal’ın yanından kafa vuruşunu yaptı ve santrası olmayan golü Bayburtspor ağlarına bırakarak Kartal stadını sevince boğdu.

Kartalspor bu önemli galibiyetle puanını 32’ye yükselterek puan sıralamasında bir basamak daha yukarı çıktı ve 14.sıradaki yerini aldı. Takımımız hafta içinde deplasmanda Kocaelispor’la karşı karşıya gelecek.

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