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KARTALLI KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETİ
KARTALLI KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETİ

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği büyük önem doğrultusunda Kanser Daire Başkanlığı’nın kadınlara yönelik yürüttüğü kanser tarama programına destek veriyor.

Kartal Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin yaptığı duyuruya göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’na ait Mobil Mamografi Aracı, Kartallı kadınlar için 16 Mart’tan itibaren 1 ay boyunca ücretsiz kanser taraması hizmeti verecek. 40 – 49 yaş arası kadınlara mamografi cihazıyla meme kanseri, 30 – 65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri (HPV-DNA) taraması yapılacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Kartallı kadınlar, 16 Mart’tan itibaren, randevu almaya gerek olmadan, sadece 10 dakikalarını ayırarak Yakacık Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunacak Mobil Mamografi Aracı’na başvurabilir.

Mobil Mamografi Aracı’nın yer alacağı adres:

 Çarşı Mahallesi, Çarşı Meydanı, Yakacık – Kartal

( Yakacık Aile Sağlığı Merkezi bahçesi,Yakacık Kültür Merkezi yanı)  

📆 10 Mart 2017 Cuma 17:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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