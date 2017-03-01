KARTALLI KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETİ

Kartal Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin yaptığı duyuruya göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’na ait Mobil Mamografi Aracı, Kartallı kadınlar için 16 Mart’tan itibaren 1 ay boyunca ücretsiz kanser taraması hizmeti verecek. 40 – 49 yaş arası kadınlara mamografi cihazıyla meme kanseri, 30 – 65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri (HPV-DNA) taraması yapılacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Kartallı kadınlar, 16 Mart’tan itibaren, randevu almaya gerek olmadan, sadece 10 dakikalarını ayırarak Yakacık Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunacak Mobil Mamografi Aracı’na başvurabilir.
Mobil Mamografi Aracı’nın yer alacağı adres:
Çarşı Mahallesi, Çarşı Meydanı, Yakacık – Kartal
( Yakacık Aile Sağlığı Merkezi bahçesi,Yakacık Kültür Merkezi yanı)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|26
|14
|9
|3
|38
|15
|+23
|51
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|27
|13
|10
|4
|47
|26
|+21
|49
|Play-off
|3
|Altay
|27
|12
|11
|4
|46
|26
|+20
|47
|4
|Çorum Bld.
|27
|12
|8
|7
|37
|23
|+14
|44
|5
|Ankara Demirspor
|27
|10
|12
|5
|40
|30
|+10
|42
|6
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|7
|Van Bş. Bld.
|27
|10
|10
|7
|27
|27
|0
|40
|8
|Kızılcabölükspor
|27
|10
|9
|8
|27
|25
|+2
|39
|9
|Bayburt GÖİ
|26
|9
|9
|8
|30
|26
|+4
|36
|10
|24 Erzincanspor
|26
|8
|11
|7
|26
|24
|+2
|35
|11
|Erzin Bld.
|27
|9
|7
|11
|27
|38
|−11
|34
|12
|Tekirdağspor
|27
|8
|9
|10
|27
|35
|−8
|33
|13
|Karacabey Birlikspor
|26
|8
|6
|12
|45
|42
|+3
|30
|14
|Kozan Bld.
|26
|7
|8
|11
|28
|34
|−6
|29
|15
|Kartalspor
|27
|8
|5
|14
|26
|35
|−9
|29
|16
|Cizrespor
|27
|6
|9
|12
|19
|37
|−18
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|26
|6
|7
|13
|29
|46
|−17
|25
|18
|Manavgatspor
|26
|3
|12
|11
|18
|39
|−21
|21
|19
|Beylerbeyi
|26
|4
|8
|14
|30
|44
|−14
|20
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