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Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali 12 Mart’ta Başlıyor
Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali 12 Mart’ta Başlıyor

Kartal Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Tiyatro Festivali ile bu yıl da sanatsal bir şölen sunacak. 12 – 30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Festivali’yle Kartallı sanat severler, en seçkin oyunları izleme fırsatı bulacak.

Festivalin açılışını yapacak oyun  ise Köşebaşı Oyuncuları’nın sahneye koyacağı ‘Bela Mısın?’adlı tek perdelik komedi.. Israrla randevu alarak gittiği terapistini çileden çıkaran Kamil’in hikayesini anlatan oyun, 12 Mart Pazar günü saat 19.00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek olan oyunlar, ücretsiz olarak Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Kartal Belediyesi 2017 Tiyatro Onur Ödülü ise 27 Mart 2017 Pazartesi saat 20.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahneye konacak ‘Ahududu’ adlı oyunun ardından Suna Keskin ve Melek Baykal’a takdim edilecek.

Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek oyunlar şöyle;

1- ‘Bela Mısın?’

12 Mart 2017 Pazar

Saat: 19.00

Uğur Mumcu Kültür Merkezi

2- ‘Şimdi Tam Zamanı’

17 Mart 2017 Cuma

Saat: 19.30

Hürriyet Kültür Merkezi

3- ‘Tek İhtimal Çanakkale’

17 Mart 2017 Cuma

Saat: 20.00

Soğanlık Kültür Merkezi

4- ‘Frida’

22 Mart 2017 Çarşamba

Saat: 20.00

Uğur Mumcu Kültür Merkezi

5- ‘Bavulumdaki Hikayeler’

22 Mart 2017 Çarşamba

Saat: 19.30

Soğanlık Kültür Merkezi

6- ‘Adalet Sizsiniz’

24 Mart 2017 Cuma

Saat:20.00

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

7- ‘Faust’

25 Mart 2017 Cumartesi

Saat: 19.30

Uğur Mumcu Kültür Merkezi

8- ‘Miras Yedi’

25 Mart 2017 Cumartesi

Saat: 20.00

Hürriyet Kültür Merkezi

 

9- ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’

26 Mart 2017 Pazar

Saat: 19.00

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

10- ‘Kahvede Şenlik Var’

27 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 20.00

Kartal Sanat Tiyatrosu

11- ‘Ahududu’

27 Mart 2017 Pazartesi

Saat: 20.00

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

12- ‘Gel Şu Senaryoyu Baştan Yazalım’

30 Mart 2017 Perşembe

Saat: 19.30

Hürriyet Kültür Merkezi

13- ‘Şehr-i Kabare’

30 Mart 2017 Perşembe

Saat: 20.30

Soğanlık Kültür Merkezi

📆 10 Mart 2017 Cuma 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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