Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali 12 Mart’ta Başlıyor

Kartal Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Tiyatro Festivali ile bu yıl da sanatsal bir şölen sunacak. 12 – 30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Festivali’yle Kartallı sanat severler, en seçkin oyunları izleme fırsatı bulacak.
Festivalin açılışını yapacak oyun ise Köşebaşı Oyuncuları’nın sahneye koyacağı ‘Bela Mısın?’adlı tek perdelik komedi.. Israrla randevu alarak gittiği terapistini çileden çıkaran Kamil’in hikayesini anlatan oyun, 12 Mart Pazar günü saat 19.00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.
Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek olan oyunlar, ücretsiz olarak Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Kartal Belediyesi 2017 Tiyatro Onur Ödülü ise 27 Mart 2017 Pazartesi saat 20.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahneye konacak ‘Ahududu’ adlı oyunun ardından Suna Keskin ve Melek Baykal’a takdim edilecek.
Kartal Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek oyunlar şöyle;
1- ‘Bela Mısın?’
12 Mart 2017 Pazar
Saat: 19.00
Uğur Mumcu Kültür Merkezi
2- ‘Şimdi Tam Zamanı’
17 Mart 2017 Cuma
Saat: 19.30
Hürriyet Kültür Merkezi
3- ‘Tek İhtimal Çanakkale’
17 Mart 2017 Cuma
Saat: 20.00
Soğanlık Kültür Merkezi
4- ‘Frida’
22 Mart 2017 Çarşamba
Saat: 20.00
Uğur Mumcu Kültür Merkezi
5- ‘Bavulumdaki Hikayeler’
22 Mart 2017 Çarşamba
Saat: 19.30
Soğanlık Kültür Merkezi
6- ‘Adalet Sizsiniz’
24 Mart 2017 Cuma
Saat:20.00
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
7- ‘Faust’
25 Mart 2017 Cumartesi
Saat: 19.30
Uğur Mumcu Kültür Merkezi
8- ‘Miras Yedi’
25 Mart 2017 Cumartesi
Saat: 20.00
Hürriyet Kültür Merkezi
9- ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’
26 Mart 2017 Pazar
Saat: 19.00
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
10- ‘Kahvede Şenlik Var’
27 Mart 2017 Pazartesi
Saat: 20.00
Kartal Sanat Tiyatrosu
11- ‘Ahududu’
27 Mart 2017 Pazartesi
Saat: 20.00
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
12- ‘Gel Şu Senaryoyu Baştan Yazalım’
30 Mart 2017 Perşembe
Saat: 19.30
Hürriyet Kültür Merkezi
13- ‘Şehr-i Kabare’
30 Mart 2017 Perşembe
Saat: 20.30
Soğanlık Kültür Merkezi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|26
|14
|9
|3
|38
|15
|+23
|51
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|27
|13
|10
|4
|47
|26
|+21
|49
|Play-off
|3
|Altay
|27
|12
|11
|4
|46
|26
|+20
|47
|4
|Çorum Bld.
|27
|12
|8
|7
|37
|23
|+14
|44
|5
|Ankara Demirspor
|27
|10
|12
|5
|40
|30
|+10
|42
|6
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|7
|Van Bş. Bld.
|27
|10
|10
|7
|27
|27
|0
|40
|8
|Kızılcabölükspor
|27
|10
|9
|8
|27
|25
|+2
|39
|9
|Bayburt GÖİ
|26
|9
|9
|8
|30
|26
|+4
|36
|10
|24 Erzincanspor
|26
|8
|11
|7
|26
|24
|+2
|35
|11
|Erzin Bld.
|27
|9
|7
|11
|27
|38
|−11
|34
|12
|Tekirdağspor
|27
|8
|9
|10
|27
|35
|−8
|33
|13
|Karacabey Birlikspor
|26
|8
|6
|12
|45
|42
|+3
|30
|14
|Kozan Bld.
|26
|7
|8
|11
|28
|34
|−6
|29
|15
|Kartalspor
|27
|8
|5
|14
|26
|35
|−9
|29
|16
|Cizrespor
|27
|6
|9
|12
|19
|37
|−18
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|26
|6
|7
|13
|29
|46
|−17
|25
|18
|Manavgatspor
|26
|3
|12
|11
|18
|39
|−21
|21
|19
|Beylerbeyi
|26
|4
|8
|14
|30
|44
|−14
|20
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