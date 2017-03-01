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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek Koleji’nde geleceğin yazarları yetişiyor
Ahmet Şimşek Koleji’nde geleceğin yazarları yetişiyor

Ahmet Şimşek Koleji 2-B sınıfı öğrencileri hayal gücü ve yeteneklerini kullanarak çeşitli hikayeler yazdılar, sonra da yazdıkları hikayeleri kendi elleriyle resimleyerek kitap haline getirdiler. Öğrenciler, hikaye kitaplarını sınıfta da okuyarak başarının gururunu arkadaşlarıyla paylaştılar.

“Büyük bir başarıya imza attılar.”

Öğrencilerin daha çok küçük yaşta olmalarına rağmen hikaye kitabı yazdığını, bunun göz ardı edilemeyecek bir başarı olduğunu belirten ve eğitimin önemini vurgulayan 2-B sınıfı öğretmeni Fatma Çetinkaya, “Öğrencilerimiz kendi becerileriyle hikaye kitapları yazdılar ve konuya uygun şekilde kendi elleriyle resimleyerek büyük bir başarıya imza attılar. Onlar daha şimdiden geleceğin büyük yazarlarından birisi olma yolunda ilerliyorlar ve bizleri gururlandırıyorlar. Öğrencilerime teşekkür ediyor, gönülden kutluyorum.” dedi.

📆 10 Mart 2017 Cuma 14:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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