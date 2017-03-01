Ahmet Şimşek Koleji’nde geleceğin yazarları yetişiyor

Ahmet Şimşek Koleji 2-B sınıfı öğrencileri hayal gücü ve yeteneklerini kullanarak çeşitli hikayeler yazdılar, sonra da yazdıkları hikayeleri kendi elleriyle resimleyerek kitap haline getirdiler. Öğrenciler, hikaye kitaplarını sınıfta da okuyarak başarının gururunu arkadaşlarıyla paylaştılar.

“Büyük bir başarıya imza attılar.”

Öğrencilerin daha çok küçük yaşta olmalarına rağmen hikaye kitabı yazdığını, bunun göz ardı edilemeyecek bir başarı olduğunu belirten ve eğitimin önemini vurgulayan 2-B sınıfı öğretmeni Fatma Çetinkaya, “Öğrencilerimiz kendi becerileriyle hikaye kitapları yazdılar ve konuya uygun şekilde kendi elleriyle resimleyerek büyük bir başarıya imza attılar. Onlar daha şimdiden geleceğin büyük yazarlarından birisi olma yolunda ilerliyorlar ve bizleri gururlandırıyorlar. Öğrencilerime teşekkür ediyor, gönülden kutluyorum.” dedi.