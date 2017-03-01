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Cumhurbaşkanımız Sultanbeyli’ye Geliyor
Cumhurbaşkanımız Sultanbeyli’ye Geliyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeylililerle buluşuyor.

İlçemize yapılan yatırımları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıyoruz. İlçemizin gelişmesine kalkınmasına büyük emek veren Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mart Cumartesi günü saat: 16.30’da kent meydanında Sultanbeyli’lerle buluşacak.

Program:

Yer: Sultanbeyli Kent Meydanı

Tarih: 11 Mart Cumartesi

Saat: 16.30

📆 10 Mart 2017 Cuma 14:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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