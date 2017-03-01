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Alkışlar Yakacık Balkanlar Koleji’ ne
Alkışlar Yakacık Balkanlar Koleji’ ne

8-9 Mart tarihlerinde Kartal ilçesinde düzenlenen “Seksek-Mas Güreşi Turnuvası”na katılan ortaokul öğrenciler turnuvadan başarıyla döndüler. Çekişmeli devam eden yarışmanın sonunda “Küçükler Karma Kategorisi”nde yarışan 5. ve 6.sınıf ögrenciler  Kartal ilçesinde “dördüncü”olurken;Yıldızlar Karma Kategorisi”nde yarışan 7. ve 8. sınıf ögrenciler Kartal “üçüncüsü” oldular. Rekabetin ön planda olduğu yarışmada yarışan ögrencileri tebrik eder,başarılarının devamını dileriz.”

📆 10 Mart 2017 Cuma 13:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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