Alkışlar Yakacık Balkanlar Koleji’ ne

8-9 Mart tarihlerinde Kartal ilçesinde düzenlenen “Seksek-Mas Güreşi Turnuvası”na katılan ortaokul öğrenciler turnuvadan başarıyla döndüler. Çekişmeli devam eden yarışmanın sonunda “Küçükler Karma Kategorisi”nde yarışan 5. ve 6.sınıf ögrenciler Kartal ilçesinde “dördüncü”olurken;
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|26
|14
|9
|3
|38
|15
|+23
|51
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|27
|13
|10
|4
|47
|26
|+21
|49
|Play-off
|3
|Altay
|27
|12
|11
|4
|46
|26
|+20
|47
|4
|Çorum Bld.
|27
|12
|8
|7
|37
|23
|+14
|44
|5
|Ankara Demirspor
|27
|10
|12
|5
|40
|30
|+10
|42
|6
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|7
|Van Bş. Bld.
|27
|10
|10
|7
|27
|27
|0
|40
|8
|Kızılcabölükspor
|27
|10
|9
|8
|27
|25
|+2
|39
|9
|Bayburt GÖİ
|26
|9
|9
|8
|30
|26
|+4
|36
|10
|24 Erzincanspor
|26
|8
|11
|7
|26
|24
|+2
|35
|11
|Erzin Bld.
|27
|9
|7
|11
|27
|38
|−11
|34
|12
|Tekirdağspor
|27
|8
|9
|10
|27
|35
|−8
|33
|13
|Karacabey Birlikspor
|26
|8
|6
|12
|45
|42
|+3
|30
|14
|Kozan Bld.
|26
|7
|8
|11
|28
|34
|−6
|29
|15
|Kartalspor
|27
|8
|5
|14
|26
|35
|−9
|29
|16
|Cizrespor
|27
|6
|9
|12
|19
|37
|−18
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|26
|6
|7
|13
|29
|46
|−17
|25
|18
|Manavgatspor
|26
|3
|12
|11
|18
|39
|−21
|21
|19
|Beylerbeyi
|26
|4
|8
|14
|30
|44
|−14
|20
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