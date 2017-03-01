Alkışlar Yakacık Balkanlar Koleji’ ne

8-9 Mart tarihlerinde Kartal ilçesinde düzenlenen “Seksek-Mas Güreşi Turnuvası”na katılan ortaokul öğrenciler turnuvadan başarıyla döndüler. Çekişmeli devam eden yarışmanın sonunda “Küçükler Karma Kategorisi”nde yarışan 5. ve 6.sınıf ögrenciler Kartal ilçesinde “dördüncü”olurken; Yıldızlar Karma Kategorisi”nde yarışan 7. ve 8. sınıf ögrenciler Kartal “üçüncüsü” oldular. Rekabetin ön planda olduğu yarışmada yarışan ögrencileri tebrik eder,başarılarının devamını dileriz.”