Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi 12 Mart’ta Kartal’da

Çanakkale Savaşı’nın onurlu mücadelesini anlatan; savaşan askerlere ait eşyaların sergilendiği ve her yıl 7’den 70’e tüm Kartallıların akınına uğrayan “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi” bu yıl 12 Mart’ta açılacak.

Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı’nda kurulacak “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi”, 12 – 25 Mart tarihleri arasında hafta içi 09.00-18.00 , hafta sonu 10.00 – 18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 18 Mart 2017’de ise Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı dolayısıyla müzeyi ziyaret eden vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çanakkale’ye gitme fırsatı olmayan Kartallılar ve özellikle çocuklar için Çanakkale tarihini Kartal’a getiren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, tüm vatandaşları “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi”ne davet etti.