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Kartal’da plaka hırsızlığı kamerada
Kartal’da plaka hırsızlığı kamerada

Kartal’da park halindeki bir aracın ön ve arka plakaları kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Plaka hırsızlığı kameralara yansırken, polis hırsızı her yerde arıyor.
Olay, Kartal Soğanlık Yeni Mahallesi Behcet Necatigil Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Araç sahibi aracını evinin önüne park edip gittiği sırada araca hızla yaklaşan bir kişi, aracın arka ve ön plakalarını söküp kaçtı. Araç sahibi arabasının yanına geldiğinde plakalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Yaşanan plaka hırsızlığı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Aracın yanına hızla yaklaşan bir kişi görünüyor. Aracın yanına yaşan erkek şahıs ilk önce aracın ön plakasını ardından da arka plakasını alarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan polis ekipleri ise plaka hırsızın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

📆 10 Mart 2017 Cuma 11:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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