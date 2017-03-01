Kartal’da plaka hırsızlığı kamerada

Kartal’da park halindeki bir aracın ön ve arka plakaları kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Plaka hırsızlığı kameralara yansırken, polis hırsızı her yerde arıyor.

Olay, Kartal Soğanlık Yeni Mahallesi Behcet Necatigil Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Araç sahibi aracını evinin önüne park edip gittiği sırada araca hızla yaklaşan bir kişi, aracın arka ve ön plakalarını söküp kaçtı. Araç sahibi arabasının yanına geldiğinde plakalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Yaşanan plaka hırsızlığı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Aracın yanına hızla yaklaşan bir kişi görünüyor. Aracın yanına yaşan erkek şahıs ilk önce aracın ön plakasını ardından da arka plakasını alarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan polis ekipleri ise plaka hırsızın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.