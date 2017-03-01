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Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat, Maltepe, Manşet » Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Çok Sesli Halk Ezgileri” konseri
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Çok Sesli Halk Ezgileri” konseri
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Çok Sesli Halk Ezgileri” konseri

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) “Çok Sesli Halk Ezgileri” adlı konser verdi.
Maltepe Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini Enver Merallı üstlendi. Halk müziği ezgilerine yeni ve çağdaş bir bakış getirmeyi amaçlayan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde ve festivalde sahne aldı. Topluluk ve solistler, Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküleri orkestranın zengin müzik tınıları ve enstrümanları eşliğinde seslendirdi. Topluluğun geceye özel hazırladığı türkülere müzikseverler de eşlik etti. Sahne performanslarıyla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan topluluk, konserin bitiminde ayakta alkışlandı.

📆 10 Mart 2017 Cuma 10:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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