Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Çok Sesli Halk Ezgileri” konseri

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) “Çok Sesli Halk Ezgileri” adlı konser verdi.

Maltepe Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini Enver Merallı üstlendi. Halk müziği ezgilerine yeni ve çağdaş bir bakış getirmeyi amaçlayan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde ve festivalde sahne aldı. Topluluk ve solistler, Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküleri orkestranın zengin müzik tınıları ve enstrümanları eşliğinde seslendirdi. Topluluğun geceye özel hazırladığı türkülere müzikseverler de eşlik etti. Sahne performanslarıyla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan topluluk, konserin bitiminde ayakta alkışlandı.