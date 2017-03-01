Ümraniye’de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı

İstanbul Ümraniye freni boşalan Çevik Kuvvet polislerini taşıyan otobüsün kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 polis hafifi şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye TEM yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümraniye istikametine ilerleyen çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün freni aniden boşaldı. Freni boşalan otobüsün sürücüsü araçlara çarpmamak için direksiyonu yolun kenarına doğru kırdı. Kaldırıma çarparak devrilen otobüsteki 5 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polisler çevre hastanelere kaldırılırken devrilen otobüsün kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı. Otobüsün devrildiği yerden kaldırılması için yürütülen çalışma sırasında bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. Bu sırada bölgede trafik yoğunluğu oluşurken otobüs vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kazayı gören bir görgü tanığı ise otobüsün aniden kaldırıma çarparak devrildiğini ve polislerin yaralandığını kaydetti.