Balkan Gönüllüleri Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Balkan Gönüllüleri Platformu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen geceye katıldı.

Balkan Gönüllüleri Platformu tarafından Ada Kartal Hotel’de düzenlenen geceye Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan ve eşi, Başkan Danışmanı Vasfiye Yılmaz, CHP Meclis üyesi Av. Perihan Sevim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, yaptığı konuşmada ” 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü en içten dilerimizle kutluyoruz” dedi.