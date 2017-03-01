Gençler Osmanlıca Yarıştı

Sultanbeyli’deki liseler arasında Osmanlıca yarışma düzenlendi. Yarışma büyük bir coşku ve heyecana sahne olurken Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi birincilik ipini göğüsledi.

Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayrat Vakfı ve Altınbaşak Derneği’nin organize ettiği Gençler Osmanlıca Yarışıyor programının bu sene 2.’si düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılan yarışma keyifli anlara sahne olurken, gençlere de Osmanlıcanın önemi aktarıldı.

Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Kadri Baysal’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi, Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi, Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sultanbeyli Anadolu Lisesi okulları yarıştı.

Çekişmeli geçen yarışmada Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi birinciliğe hak kazanarak Sultanbeyli’yi Tuzla’da yapılacak olan bölge yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

.Birinci olan Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi’ne ödüllünü veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, tüm öğrencileri ve okul müdürlerini tebrik etti. Yapmış olduğu konuşmada Osmanlıcanın önemine değinen Başkan Keskin, Osmanlıcanın nesilden nesile aktarılacağını ifade etti.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti ve Osmanlıcanın önemini ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar da katılımcılara teşekkür etti.

Başından sonuna büyük bir heyecan ve coşkuya sahne olan etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.