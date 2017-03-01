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Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kişi, iddiaya göre, sahte içkiden hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Kadıköy’de dövmecilik yapan Güray Tan Mısır (45), geçtiğimiz pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Mısır, yoğun bakıma servisinde tedavi altına alındı. Mısır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güray Tan Mısır’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, Güray Tan Mısır’ın kış aylarında İstanbul’da yaz aylarında ise Antalya Olimpos’ta dövmecilik yaptığı ve Olimpos’a defnedilmek üzere vasiyet ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

📆 09 Mart 2017 Perşembe 17:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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