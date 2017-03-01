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Kartallı Miniklerden 8 Mart Kutlaması
Kartallı Miniklerden 8 Mart Kutlaması

Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Kartal Belediyesi’nde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, kendi hazırladıkları hediyelerle kutladı. Buzdolabı süsü şeklinde yaptıkları hediyeleri kadın çalışanlara vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan minikler, kadın çalışanlar tarafından büyük ilgi gördü. Kartal Belediyesi Atalar Begüm Yavuz Kreşi’nde eğitim gören öğrenciler, Kartal Belediyesi’ndeki bütün birimleri dolaşarak tüm kadın çalışanlara hediyeler verdi.

📆 09 Mart 2017 Perşembe 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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