Kartallı Miniklerden 8 Mart Kutlaması

Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Kartal Belediyesi’nde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, kendi hazırladıkları hediyelerle kutladı. Buzdolabı süsü şeklinde yaptıkları hediyeleri kadın çalışanlara vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan minikler, kadın çalışanlar tarafından büyük ilgi gördü. Kartal Belediyesi Atalar Begüm Yavuz Kreşi’nde eğitim gören öğrenciler, Kartal Belediyesi’ndeki bütün birimleri dolaşarak tüm kadın çalışanlara hediyeler verdi.