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“Nagehan Alçı’yı öldüreceğim” dedi polis alarma geçti
“Nagehan Alçı’yı öldüreceğim” dedi polis alarma geçti

155 Polis imdat telefonunu arayarak “Nagehan Alçı’yı öldüreceğim” diyen şahıs polisi alarma geçirdi.

Polis ekipleri tarafından Sancaktepe’de yakalanan şahıs ı ilk ifadesinde, “Kendimde değildim” dedi.
155 Polis İmdatı bugün sabah saatlerinde arayan M.S adlı kişi iddiaya göre Gazeteci Nagehan Alçı’yı öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine şahsın telefonundan nerede olduğu belirlendi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı parkta yakaladı. Hemen polis merkezine götürülen M.S polise verdiği ilk ifadede böyle bir ihbarda bulunduğunu söyleyerek, ” Kendisini tanımam. Kendimde değildim. Borcum var.Bunalımdayım.” dedi.M.S daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne götürülüşü sırasında basın mensuplarının, “Neden tehdit ettin Nagehan Alçı’yı ölümle ” sorusuna, “Kendimde değildim. O yüzden. Tanımam” dedi. Öte yandan, polis ekipleri Nagehan Alçı’ya da durumu bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

📆 09 Mart 2017 Perşembe 14:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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