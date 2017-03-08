Başkan Kılıç kadınlar için bin fidan dikti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kendi maaşıyla Tema’ya bağışta bulunarak, belediyede çalışan kadınlar ve Maltepeli kadınlar için Balıkesir Özgören Hatıra Ormanı’na bin fidan diktirdi.

Maltepe Belediyesi, kadın çalışanlarına yönelik olarak bir program düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve kadın çalışanlarla, aileleri katıldı. Küba Havana Orkestrası’nın sahne almasıyla başlayan ve sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın üstlendiği etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

KUÇURADİ’NİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Konser sonrası bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hepsi birbirinden güzel, dünyayı yüreklerine sığdıran güzel çalışma arkadaşlarına sahibim. Sizlerle birlikte yürekten çalışıyoruz. Aramızda öyle bir isim var ki, o bir Anadolu kadını, o öğrenmenin yaşı yok diyor, onun doğasında öğrenmek ve öğretmek var. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu insan hakları alanında kürsü başkanı. Sevgili İoanna Kuçuradi iyi ki varsın. Aramızda karanlıkları aydınlığa çeviren, karanlıkları ortadan kaldıran şafaklar var. Onlar Şafak Pavey, Handan Toprak ve Arzu Çerkezoğlu” dedi. Daha sonra Kuçuradi’nin yanına giderek önünde diz çöken Kılıç, mikrofonu ona uzattı. Kuçuradi de konuşmasında, kadınların gününü kutlayarak, kadın-erkek ayrımı olmaksızın herkesin hakkını korumanın önemine vurgu yaptı.

Kuçuradi’den sonra söz alan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ise Bursa’da hayatını kaybeden kadın emekçileri anarak, “Kadının sesi karanlıkta bir ışıktır. Karanlıkta endişe duymaya başlarsanız, bir kadın sesi işitin, türkü söyleyen bir kadın duyun, o karanlık aydınlığa dönüşür, endişeniz kalmaz” şeklinde konuştu.

“KADINLAR KILIÇ-KALKAN OLMAYACAK”

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de, rejimler değişince kadınların hedef alındığını ifade edip, “Kadınlar, asla kılıç ve kalkan olmayacak, inadına özgürlüğün, barışın ve sevginin sesi olacak” dedi. Son olarak söz alan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, kadınların hem iş, hem de sosyal hayatta Türkiye’de çok geride olduğunun altını çizerek, kadınların sesinin yükselmesiyle Türkiye’de birçok şeyin değişebileceğini söyledi.

MALTEPELİ KADINLARIN DİKİLİ AĞACI VAR

Daha sonra Ali Kılıç, “Maltepeli kadınların artık dikili bir ağacı var” diyerek, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) bağışta bulunduğunu ve kendi maaşından belediye çalışanları ve Maltepeli kadınlar adına Balıkesir Özgören Hatıra Ormanı’na 1000 fidan diktirdiğini söyledi. Konuşmalar sonrası Safa Zakir sahne alarak, kadınları coşturdu. Etkinlikte sahnelenen ve kadınların toplumda sıkışmışlığını konu alan “Uyanış” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi görürken, Arzu, Fulya Koç ve Serkan Boran türküleriyle geceye renk kattı.