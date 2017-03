Darbecilerin tankla ezdiği araç Ümraniye’de sergileniyor

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz gecesi hain darbeciler tarafından tankla ezilen aracı belediye önünde sergilemeye başladı.

Serginin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ezilen aracı göstererek, “15 Temmuz’a tiyatro, diyorlar, Bu mu tiyatro? 15 Temmuz tiyatro değil, onları yapanlar da oyuncu değil” dedi.

Ümraniye Belediyesi, FETÖ-PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde Ümraniye Hekimbaşı’nda tank tarafından ezilen bir aracı belediye önünde oluşturduğu alanda sergiye açtı. Tank tarafından ezilen aracın sergisine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. 247 kişinin şehit olduğu hain FETÖ darbe girişimi esnasında Ümraniye Hekimbaşı’nda yolların kapanmasıyla birlikte aracından inen sürücüsünün yola bıraktığı lüks aracı hainlerin kullandığı tank tarafından ezilmişti. 15 Temmuz darbe girişimini akıllarda taze tutmak amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından hainlerin tankla ezdiği araç belediye önünde oluşturulan cam alanda sergiye açıldı.

Tank tarafından ezilen aracın sergisinin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile belediye personeli katıldı. Serginin açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tank tarafından ezilen aracın hikayesini anlattı. Aracın o gece yaşanan vahşeti anlattığını kaydeden Başkan Can, “Bu sergi 15 Temmuz akşamı bizim yüreğimizi dağlayan milletimizin yüreğini dağlayan asla unutmamamız gereken bir anı insanların zihnine kazımak adına hazırlanmış bir sergi. Burada sergilediğimiz araç, tank tarafından ezilmiş. Bu aracın bir başka özelliği; bu şekilde yüzlerce araç var ama bu araç Ümraniye’de 2. Köprü yolunda ezilmiş. Vahşeti, merhametsizliği simgeliyor. Hainin ne kadar canavarlaştığını simgeliyor” dedi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tank tarafından ezilen aracı göstererek, “O geceyi unutmamamız gerekiyor. O gece yaşananları bileceğiz. O gece karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi bileceğiz. Gelecek yürüyüşümüze bıkmadan devam edeceğiz. Bu manzaraları da unutmayacağız. Bir tankın üzerinden geçtiği arazi aracını görünce o gece ne kadar büyük bir uçurumun kenarından döndüğümüzü hatırlayacağız. 15 Temmuz gecesi yaşananlara bazıları tiyatro diyor. İşte bu mu tiyatro? Bir aracın üzerinden geçen tank. İçinde biri olsa umurunda bile değil. Bunlar tiyatro değil, bunları yapanlar da oyuncu değil. Terör örgütü üyesi ve bu terör örgütüne herhangi bir şekilde müsemma gösterenler karşılarında bizi bulur. Milleti bulacaktır” ifadelerini kullandı.

16 Nisan’da yapılacak referanduma da değinen Bakan Kılıç, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi için biz ’evet’ diyoruz. Milletimizin de bizimle beraber ’evet’ diyeceğine inanıyoruz. Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için bir daha darbe girişimlerinin yaşanmaması için koşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.