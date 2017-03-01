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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek Koleji TEOG hazırlığına erken başladı
Ahmet Şimşek Koleji TEOG hazırlığına erken başladı

Ahmet Şimşek Koleji 7. Sınıf öğrencileri için TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş)  hazırlığı erken başladı. Gelecek yıl TEOG Sınavına girecek olan 7. Sınıf öğrencilerinin ciddi bir hazırlık dönemi geçirmesi ve psikolojik açıdan motive edilebilmesi amacıyla TEOG seminerleri düzenleniyor ve bu kapsamda yapılan çalışmalarda ciddi kazanımlar elde ediliyor.

“Teknik bilgiler veriyoruz.”

TEOG sürecinin çok iyi bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Psikolojik Danışman Haşim Durar, “7. Sınıf öğrencilerimiz gelecek yıl TEOG sınavına girecekler ama teknik bilgilere ne kadar sahipler? Bu yaş grubundaki öğrencilerin TEOG konusunda bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak motive edilebilmesi için ciddi bir hazırlık süreci gerekir. Bu nedenle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi TEOG çalışmalarına erken başladık. Sık sık düzenlediğimiz seminerlerde sınavın teknik bilgilerini görsellerle anlatıyoruz, 6.7. ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanlarının TEOG puanlarına nasıl eklendiğini, TEOG sınavları ortalamalarının ne olduğunu, yerleştirme puanlarının nasıl hesaplandığını, kat sayıları, hangi derslerden sorumlu olunacağını, tercihlerin ve yerleştirmenin nasıl yapılacağını gösteriyor, öğrencilerimizde bilinç oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar sırasında motivasyonu düşük olan öğrencilerimizi de belirliyoruz ve bu öğrencileri çeşitli tekniklerle sürece dahil ediyoruz. TEOG hazırlığımızın erken başlamasıyla ciddi kazanımlar elde ettik.” dedi

📆 09 Mart 2017 Perşembe 13:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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