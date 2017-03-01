Ahmet Şimşek Koleji TEOG hazırlığına erken başladı

Ahmet Şimşek Koleji 7. Sınıf öğrencileri için TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) hazırlığı erken başladı. Gelecek yıl TEOG Sınavına girecek olan 7. Sınıf öğrencilerinin ciddi bir hazırlık dönemi geçirmesi ve psikolojik açıdan motive edilebilmesi amacıyla TEOG seminerleri düzenleniyor ve bu kapsamda yapılan çalışmalarda ciddi kazanımlar elde ediliyor.

“Teknik bilgiler veriyoruz.”

TEOG sürecinin çok iyi bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Psikolojik Danışman Haşim Durar, “7. Sınıf öğrencilerimiz gelecek yıl TEOG sınavına girecekler ama teknik bilgilere ne kadar sahipler? Bu yaş grubundaki öğrencilerin TEOG konusunda bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak motive edilebilmesi için ciddi bir hazırlık süreci gerekir. Bu nedenle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi TEOG çalışmalarına erken başladık. Sık sık düzenlediğimiz seminerlerde sınavın teknik bilgilerini görsellerle anlatıyoruz, 6.7. ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanlarının TEOG puanlarına nasıl eklendiğini, TEOG sınavları ortalamalarının ne olduğunu, yerleştirme puanlarının nasıl hesaplandığını, kat sayıları, hangi derslerden sorumlu olunacağını, tercihlerin ve yerleştirmenin nasıl yapılacağını gösteriyor, öğrencilerimizde bilinç oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar sırasında motivasyonu düşük olan öğrencilerimizi de belirliyoruz ve bu öğrencileri çeşitli tekniklerle sürece dahil ediyoruz. TEOG hazırlığımızın erken başlamasıyla ciddi kazanımlar elde ettik.” dedi