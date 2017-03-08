CHP Milletvekili Usluer’den ‘Kadın Hakları’ Vurgusu

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KARTAL’DA COŞKUYLA KUTLANDI.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Gökhan Yüksel, Meclis üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Karayağız Öner, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş,Kartal Belediyesi birim müdürleri katıldı.

CHP Milletvekili Usluer’den ‘Kadın Hakları’ Vurgusu

Etkinlik kapsamında ilk olarak, CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer’in konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirildi. Usluer, yaptığı konuşmada Türkiye’nin kadın hakları konusundaki geri kalmışlığına dikkat çekti. Usluer, özellikle son 15 yılda kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve taciz olaylarının artmasına dikkat çekerek, bir kadın olarak bu durumdan yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Konuşmasının devamında, milletvekili olma çalışmalarında sadece kadın olduğu için bazı gruplar tarafından engellenmeye çalıştığını da belirten Usluer, salondaki tüm kadın katılımcılara kadın hakları konusunda birleşme çağrısı yaptı. Usluer, Türkiye’nin, insan hakları konusunda hak ettiği seviyeye ulaşabilmesinin ilk yolunun, kadın hakları karnesini düzeltmesinden geçtiğini sözlerine ekledi.

Başkan Yardımcısı Yüksel’den Teşekkür

Panelin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, CHP Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Karayağız Öner ve CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yüksel, Kartal Belediyesi’nin kadına verdiği öneme dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Dans Gösterisi ve Kadınlar Orkestrası İzleyenlerden Tam Not Aldı

Etkinliğin devamında Agon Dans Topluluğu ve Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası sahne aldı. Agon Dans Grubu, geleneksel ve modern dans gösterisiyle izleyenleri coştururken, Kadınlar Orkestrası’nın birbirinden farklı şarkıları seslendirdiği konser, dinleyenler tarafından çok beğenildi. Programın sonunda Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir, tüm Kadınlar Orkestrası üyelerine tek tek karanfil vererek teşekkür etti.