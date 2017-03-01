AK Partili Şentop,Genç İş Adamlarına Anayasa Paketini Anlattı

TÜGİAD Ankara Şubesi’ne konuk olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, getirilecek sistemin “federasyon” öngörmediğini, üniter yapının korunacağını söyledi.

Şentop: “Bu topraklarda bin yıllık üniter bir devlet anlayışı var, federasyonun mantığı yok”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 16 Nisan referandumunda oylanacak Anayasa değişiklik paketiyle federal bir yapı öngörülmediğini ifade ederek, “Bu topraklarda bin yıllık üniter bir devlet anlayışı var, federasyonun bir mantığı yok” dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, Parlamento İlişkileri Komisyonu (PİK) ile birlikte “Anayasa Değişikliği ve Referandum” toplantılarının dördüncüsünde, Mustafa Şentop’u konuk etti. Toplantıya TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman, Parlamento ilişkiler Komisyon Başkanı Begüm Akış, Üye ilişkiler Komisyon Başkanı Arzu Bayazıt, Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı ve aynı zamanda TÜGİAD Sicil Disiplin Kurulu Başkanı Ali Güven ve Dernek üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Başkan Ercan Kahraman açış konuşmasında, üyeleri bilgilendirmek, kafa karışıklığını gidermek için bu toplantıları yaptıklarını ifade ederek, “Genç işadamları olarak referandum sürecinde geleceğe nasıl bakmamız konusunda bilgilenmek için yaptığımız bu toplantılarda bugün Ak Parti’yi dinliyoruz. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak 16 Nisan’dan sonra nasıl bir güne başlayacağımızdan daha çok; ülkemiz için, ekonomimiz için, uluslararası araneda Türkiye’yi daha iyi temsil etmek için yapacağımız çalışmalara odaklandık. Bu ülke bizim ülkemiz ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. İşadamları olarak ekonomik gelişmelerin süreçten nasıl etkileneceğini, ülkeyi her iki durumda da nelerin beklediğini öğrenmek istediklerini söyleyen Kahraman, “Daha önce MHP’li ve CHP’li temsilcilerle birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu konuk ederek görüşlerini dinledik. Şimdi de AK Parti’yi dinlemek için toplandık. Şahsım ve Derneğim adına bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eyalet sistemi iddialarına yanıt

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da konuşmasında, sıkça dillendirilen Anayasa değişiklik paketinin 17’nci maddesinde bir “Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Türkiye’nin eyalet sistemine dönüşmesinin önünün açılacağı” iddialarına yanıt verdi.

Konunun eyalet sistemi değil birkaç ili kapsayan idari teşkilatlar kurulabilmesi ile ilgili olduğunu ve bu yetki mevcut Anayasa’da zaten var olduğu için Komisyon aşamasında bunu metinden çıkardıklarını anlatan Şentop, şöyle konuştu:

“Tabii biz onu dedikleri gibi olduğu için değil gerek olmadığı için çıkardık. Anayasa’nın 126’ncı Maddesinde şöyle bir hüküm var: ‘Yönetimin işleyişini hızlandırmak daha verimli hale getirmek için birkaç ili içine alan bölgesel idari teşkilatlar kurulabilir’. Bu zaten 1982’den beri Anayasa’da var. Karayolları Genel Müdürlüğü il bazlı teşkilatlar kurmuş, ama verimli değil. 81 ilde teşkilat niye kursun, 10 ya da daha fazla bölge teşkilatı kuruyor. Birkaç ili içine alan bölgesel idari teşkilatlanmaya gidiyor. DSİ’nin her ilde teşkilatlanmaya ihtiyacı yok, onun da bölgesel teşkilatlanması lazım. Anayasa’ya böyle bir hüküm konmuş. Bu, kanunla yapılıyor. Kararname ile yapılabilir mi, yapılabilir. Biz bunun Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile de yapılabileceğini düşünüyoruz.”

Şentop, “Eyalet sistemi” kavramının da doğru ifade olmadığını, aslında kastedilenin “federasyon” olduğunu ifade ederek, ikisinin farkını “Eğer yasama, yürütme, yargı erkleri merkezi ve tek ise üniter devletten söz edilir. Eğer birden fazla yasama, birden fazla yürütme olursa o zaman ancak federasyondan söz edilebilir. Amerika’da mesela böyledir” şeklinde açıkladı.

“Osmanlı’da üniter sistem vardı”

Federasyonla ilgili düzenlemelerin Anayasal düzenlemeler olduğunu, bunun kanunla ya da kararname ile yapılamayacağını vurgulan Şentop, Başkanlık sistemini 2002’de ilk önerdiklerinde de üniter yapıyı öngördüklerini ifade etti. Şentop, “Bu topraklarda bin yıllık üniter bir devlet anlayışı var. Yasama organı Osmanlı’da merkezi ve tektir. Bütün hukuki düzenlemeler İstanbul’dan yapılır, bütün kanunlar, kanunnameler Padişah fermanıyla. Yürütme organı da tek ve merkezi, bütün valiler İstanbul’dan atanır. Yine yargı organları da aynı şekilde, bütün kadılar İstanbul’dan gönderiliyor. Bu topraklarda federasyonun bir mantığı yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanına yeni yetkiler vermediklerini de söyleyen Şentop, “Biz yürütmenin yetkilerini yine yürütmeye veriyoruz. Bizim önerimizde yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Bugünkü sistemde son sözü iki kişi söylüyor, biz bunu bire indiriyoruz” dedi.

Şentop, Cumhurbaşkanına yargılama yolunu da açtıklarını ifade ederek, Avrupa ve dünyanın birçok yerinde yargılamada üçte iki çoğunluk aranırken, kendilerinin bunu “salt çoğunluk” şeklinde düzenlediklerini kaydetti.