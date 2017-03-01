Ahmet Şimşek’teki Yarışma Görsel Şova Dönüştü

Ahmet Şimşek Koleji öğrencileri bilime ışık tutacak projelere imza atıyor, bilimi yarışarak ve eğlenerek öğreniyorlar.

Ahmet Şimşek Koleji 6. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen “Vücudumuz Konuşuyor” isimli yarışma renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç deneylerin ve sunumların sergilendiği yarışmada 6-B sınıfı öğrencisi Ata Berkay Uzunok Birinci, 6-A sınıfı öğrencisi Pelin Lal Hürkan ikinci, 6-A sınıfı öğrencisi Emirhan Demir de üçüncü oldu.

“Sunumlarıyla göz doldurdular.”

Öğrencilerin bu yarışma sayesinde dersi eğlenerek, zevkle öğrendiklerini belirten Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol, “Fen, hayatın ta kendisidir. İnsanoğlu, ilk yaratıldığı andan itibaren dünyayı ve kendini tanımak istemiştir. İşte bu merak, bireyin bilgiyle karşılaşmasına neden olmuştur. Bizim öğrencilerimiz de işlenen her konuyla ilgili hikaye yazıyor, uygulamalı olarak öğreniyor ve bilime ışık tutacak projelere imza atıyorlar. Böyle olunca biz de bu güne kadar yazdıkları hikayeleri derledik, topladık ve yarıştırdık. Öğrencilerimiz, yaptıkları bu çalışmaları yarışma anında görsel bir şova dönüştürdüler ve sunumlarıyla göz doldurdular. Ayrıca etkinlik sırasında Fil macunu ve Alev deneyi de yapıldı. Öğretmenlerimiz Canan Günaydın ve Nedime Çelebioğlu’nun gerçekleştirdikleri deneyler ilgi çekti.” dedi.