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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’teki Yarışma Görsel Şova Dönüştü
Ahmet Şimşek’teki Yarışma Görsel Şova Dönüştü

Ahmet Şimşek Koleji öğrencileri bilime ışık tutacak projelere imza atıyor,  bilimi yarışarak ve eğlenerek öğreniyorlar.

Ahmet Şimşek Koleji 6. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen “Vücudumuz Konuşuyor” isimli yarışma renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç deneylerin ve sunumların sergilendiği yarışmada 6-B sınıfı öğrencisi Ata Berkay Uzunok Birinci, 6-A sınıfı öğrencisi Pelin Lal Hürkan ikinci, 6-A sınıfı öğrencisi Emirhan Demir de üçüncü oldu.

“Sunumlarıyla göz doldurdular.”

Öğrencilerin bu yarışma sayesinde dersi eğlenerek, zevkle öğrendiklerini belirten Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol, “Fen, hayatın ta kendisidir. İnsanoğlu, ilk yaratıldığı andan itibaren dünyayı ve kendini tanımak istemiştir. İşte bu merak, bireyin bilgiyle karşılaşmasına neden olmuştur. Bizim öğrencilerimiz de işlenen her konuyla ilgili hikaye yazıyor, uygulamalı olarak öğreniyor ve bilime ışık tutacak projelere imza atıyorlar. Böyle olunca biz de bu güne kadar yazdıkları hikayeleri derledik, topladık ve yarıştırdık. Öğrencilerimiz, yaptıkları bu çalışmaları yarışma anında görsel bir şova dönüştürdüler ve sunumlarıyla göz doldurdular. Ayrıca etkinlik sırasında Fil macunu ve Alev deneyi de yapıldı. Öğretmenlerimiz Canan Günaydın ve Nedime Çelebioğlu’nun gerçekleştirdikleri deneyler ilgi çekti.” dedi.

📆 08 Mart 2017 Çarşamba 16:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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