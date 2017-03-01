İSTEK’li Gençler Kartal Gözlemevi’nde Kalan Arkadaşlarıyla Buluştular

İSTEK Özel Uluğbey Okulları Öğrenci Meclisinin düzenlediği kampanya kapsamında alınan hediyelerini vermek üzere Kartal Gözlem Evi’ndeki öğrencileri öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettiler.
Kartal Gözlemevinde kalan öğrencilerin güzel ve sıcak karşılaması sonrasında sporun birleştirici gücünden yola çıkan gençler Gözlemevi’nin spor tesislerinde basketbol oynadılar.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|26
|14
|9
|3
|38
|15
|+23
|51
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|27
|13
|10
|4
|47
|26
|+21
|49
|Play-off
|3
|Altay
|27
|12
|11
|4
|46
|26
|+20
|47
|4
|Çorum Bld.
|27
|12
|8
|7
|37
|23
|+14
|44
|5
|Ankara Demirspor
|27
|10
|12
|5
|40
|30
|+10
|42
|6
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|7
|Van Bş. Bld.
|27
|10
|10
|7
|27
|27
|0
|40
|8
|Kızılcabölükspor
|27
|10
|9
|8
|27
|25
|+2
|39
|9
|Bayburt GÖİ
|26
|9
|9
|8
|30
|26
|+4
|36
|10
|24 Erzincanspor
|26
|8
|11
|7
|26
|24
|+2
|35
|11
|Erzin Bld.
|27
|9
|7
|11
|27
|38
|−11
|34
|12
|Tekirdağspor
|27
|8
|9
|10
|27
|35
|−8
|33
|13
|Karacabey Birlikspor
|26
|8
|6
|12
|45
|42
|+3
|30
|14
|Kozan Bld.
|26
|7
|8
|11
|28
|34
|−6
|29
|15
|Kartalspor
|27
|8
|5
|14
|26
|35
|−9
|29
|16
|Cizrespor
|27
|6
|9
|12
|19
|37
|−18
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|26
|6
|7
|13
|29
|46
|−17
|25
|18
|Manavgatspor
|26
|3
|12
|11
|18
|39
|−21
|21
|19
|Beylerbeyi
|26
|4
|8
|14
|30
|44
|−14
|20
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