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Kartal Gazetesi » Manşet » İSTEK’li Gençler Kartal Gözlemevi’nde Kalan Arkadaşlarıyla Buluştular
İSTEK’li Gençler Kartal Gözlemevi’nde Kalan Arkadaşlarıyla Buluştular
İSTEK’li Gençler Kartal Gözlemevi’nde Kalan Arkadaşlarıyla Buluştular

İSTEK Özel Uluğbey Okulları Öğrenci Meclisinin düzenlediği kampanya kapsamında alınan hediyelerini vermek üzere Kartal Gözlem Evi’ndeki öğrencileri öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettiler.

Kartal Gözlemevinde kalan öğrencilerin güzel ve sıcak karşılaması sonrasında sporun birleştirici gücünden yola çıkan gençler Gözlemevi’nin spor tesislerinde basketbol oynadılar.

📆 08 Mart 2017 Çarşamba 13:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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