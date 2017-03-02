Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » 2 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 tutuklama
2 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 tutuklama
2 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 tutuklama

İstanbul’da kurdukları ‘call center’ (çağrı merkezi) üzerinden binlerce vatandaşı dolandırarak 2 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi.

Gözaltına alınan 22 şebeke üyesinden 8’i tutuklanırken, zanlıların bankalarda para çekme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların “Yurtdışında harcama yaptığınız görülüyor. Harcama işlemini iptal etmek ister misiniz” bahanesiyle aranarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, liderliğini Ceyhun K. ve Halil İbrahim M.’nin yaptığı şebekenin Ümraniye’de ‘call center’ kurdukları belirlendi. Şebeke üyelerinin kurdukları çağrı merkezi üzerinden binlerce vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarda bulunan paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin kendi hesaplarına aktardıkları paraları bankalardan tahsil etme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dolandırıcıların bankaya gelerek, hesaplarındaki paraları tahsil ettikleri görülüyor.

22 şebeke üyesi yakalandı
Yaklaşık 3 ay süren tespit ve takip çalışmalarının ardından şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şebeke üyesi gözaltına alınırken, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, vatandaşlara ait banka hesap bilgileri, 1 adet av tüfeği ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Şebeke lideri eski bankacı çıktı
Gözaltına alınan şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, şebekenin liderliğini yapan Ceyhun K.’nin eski banka çalışanı olduğu ortaya çıkarken, şebekenin yaklaşık 2 milyon vurgun yaptığı öğrenildi.

8 şebeke üyesi tutuklandı
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ceyhun K., Salih A., Kadir T., Emre E., Sefa K., Halil İbrahim M., Nalan E. ve Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırılan vatandaş emniyete geldi
Öte yandan, dolandırıldığını belirten Mürsel Kasapoğlu isimli bir vatandaş da emniyete gelerek şebeke üyelerinden şikayetçi oldu.
Cep telefonuna, hesabından 20 dolar çekildiği yönünde bilgi geldiğini belirten Kasapoğlu, “Ben hemen müşteri hizmetlerini aradığım esnada Las Vegas’tan 300 dolar daha çekildiği mesajı geldi. Kredi kartı bilgilerime nasıl ulaştıklarını bilmiyorum. Toplam 320 dolar çekmişler. Ben mağdur oldum. O parayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum” dedi.

📆 08 Mart 2017 Çarşamba 13:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

BAĞLANTILAR

maltepe Spor kartalda Eğitim mutlu merkezi chp parti meclis Sağlık kaza kadikoy ahmet kartalspor proje cocuk baskani Belediye yardim istanbul pendik baskan Sancaktepe koleji mac tuzla gunu yazici Altinok anma şimşek turkiye sultanbeyli yeni belediyesi futbol universitesi kartal ziyaret huseyin GÜNCEL mehmet ak oz sadi