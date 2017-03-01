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Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat, Maltepe, Manşet » “Antabus” Maltepelilerle buluştu
“Antabus” Maltepelilerle buluştu
“Antabus” Maltepelilerle buluştu

Oyuncu Nihal Yalçın, “Antabus” isimli tek kişilik oyunuyla Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluştu.
Maltepe Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sahne alan Nihal Yalçın, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde yer bulan binlerce kadından birinin, Leyla Taşçı’nın hikayesini sahneye taşıdı. 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü de alan Yalçın’a, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Seray Şahiner’in aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan oyunu, İlham Yazar yönetti.
Oyunda kadına yönelik şiddet ve baskıyla, toplumdaki konumuna yer verilerek kadın haklarını korumanın, umudun ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Binlerce kadının sesini, yaşadıklarını izleyiciyle buluşturan Yalçın, sahne performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

📆 08 Mart 2017 Çarşamba 11:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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