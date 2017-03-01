Halk Meclisi Toplantıları Başladı

Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden hareketle; her yıl Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından ayrı günlerde Kağıthane’nin 19 mahallesinde düzenlenen Halk Meclisi buluşmalarının 2017 yılı takvimi, Ortabayır Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile başladı.

Göreve geldiği günden bu güne dek çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışını benimseyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın her yıl geleneksel hale getirdiği Halk Meclisi toplantıları başladı. Gündüz saatlerinde Ortabayır Mahallesi esnafını gezen ve işyeri sahipleriyle birebir görüşen Başkan Fazlı Kılıç, akşam da Cemsu Düğün Salonu’nda aynı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşın istek ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Fazlı Kılıç, ilçedeki mevcut ve yeni dönem çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

‘’İmar bonusu fırsatını kaçırmayın’’

Ortabayır Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Başkan Fazlı Kılıç; ”Kağıthane’nin %60’ı yani 107 bin bağımsız bölüm yenilendi. Olası bir depremde can ve mal kaybının önüne geçmek için kentsel dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaş eğer binasını tek başına yenilemek isterse ona imar artışı vermiyoruz ama komşularıyla birlikte birkaç binadan oluşan ada bazlı kentsel dönüşüm yaptırmak isterse ona biz de %30’luk bir imar bonusu veriyoruz. Hem bu sayede ev sahipleri kendi otopark ve çocuk parklarına da sahip oluyorlar. İmar bonusu fırsatını kaçırmayın.’’ dedi.

‘’Cumhuriyetten vazgeçmeyiz’’

16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Referandumu ile ilgili olarak da konuşan Başkan Fazlı Kılıç, hem vatandaşların yeni anayasa düzenlemesi ile ilgili fikirlerini aldı hem de ‘evet’ kampanyasına destek istedi. Türkiye’nin artık geçmişteki istikrarsız, güçsüz günleri geride bıraktığını belirten Başkan Fazlı Kılıç, gelecek nesillerin bir daha öylesi günleri yaşamaması için anayasa değişikliğinin şart olduğunu aktardı. Rejimin kesinlikle değişmediğini belirten Başkan Fazlı Kılıç; ” Bazı karşı kampanya yürüten kesimler bunu bir rejim değişikliğiymiş gibi lanse etmeye çalışıyor. Bu tamamen bir algı operasyonudur ve yanlıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce ifade ettiği gibi bu ülkenin rejimi 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte belirlenmiştir ve de öyle kalacaktır. Cumhuriyetten vazgeçmeyiz. ” dedi.

‘’Geleceğimizi düşünelim’’

Önemli olanın gelecek nesillere işlevsel bir sistem bırakmak olduğunu belirten Başkan Fazlı Kılıç; ” Geçmiş, cumhurbaşkanlarıyla başbakanların çekişmelerine şahit oldu. Bunun bedelini de millet ödedi. Bu çift başlılığı ortadan kaldırarak geleceğe çekişmelerden uzak günler miras bırakalım. Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle 2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olma yolundaki hedefimize daha da yaklaşacağız.” dedi.