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Kartal Gazetesi » Manşet » 8 Mart’a Özel Klip
8 Mart’a Özel Klip
8 Mart’a Özel Klip

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizi filmi Elif’in bayan oyuncuları 8 Mart dünya kadınlar gününe özel bir klip çalışmasına imza attılar. “Elif” isimli günlük dizi filmin ünlü oyuncusu Cemre Melis Çınar’ın youtube kanalı melody TV‘de yayınlanmak üzere çekilen klip, kadınlar gününe dikkat çekmeyi hedefliyor. Cemre Melis Çınar’ın hayranlarının ilgiyle takip ettikleri melody TV, kadınlar günü nedeniyle her zamankinden daha renkli ve özel sürprizlerle takipçileri için yayında olacak. Elif isimli günlük dizi filmin sevilen oyuncuları, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemle dikkatleri üzerlerine çekerken kadınlar günü nedeniyle çektikleri kliple de çok konuşulacaklar.

📆 08 Mart 2017 Çarşamba 10:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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