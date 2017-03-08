8 Mart’a Özel Klip

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizi filmi Elif’in bayan oyuncuları 8 Mart dünya kadınlar gününe özel bir klip çalışmasına imza attılar. “Elif” isimli günlük dizi filmin ünlü oyuncusu Cemre Melis Çınar’ın youtube kanalı melody TV‘de yayınlanmak üzere çekilen klip, kadınlar gününe dikkat çekmeyi hedefliyor. Cemre Melis Çınar’ın hayranlarının ilgiyle takip ettikleri melody TV, kadınlar günü nedeniyle her zamankinden daha renkli ve özel sürprizlerle takipçileri için yayında olacak. Elif isimli günlük dizi filmin sevilen oyuncuları, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemle dikkatleri üzerlerine çekerken kadınlar günü nedeniyle çektikleri kliple de çok konuşulacaklar.