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Kartal Gazetesi » Belediye, Eğitim, Manşet » KARTAL BELEDİYESİ AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
KARTAL BELEDİYESİ AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
KARTAL BELEDİYESİ AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Kartal Belediyesi, bünyesindeki 11 kreşte eğitim gören miniklere, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla ‘Afet Bilinci’ eğitimi vermeye devam ediyor. Uzman ekipler son olarak, TAD Koleji’ndeki minikleri ziyaret ederek; deprem ve yangın gibi afetlerde neler yapmaları gerektiğini anlattı.

 

TAD Koleji’nde gerçekleşen afet bilinci eğitimine, 3-6 yaş arası kreşli öğrenciler katıldı. Sivil Savunma ekipleri tarafından deprem ve yangın anında yapılacakların uygulamalı olarak gösterildiği eğitim programı boyunca, minikler sivil savunma uzmanlarını pür dikkat dinledi. Programın sonunda ise minik kreşliler deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek afetlerin insan hayatında yaratabileceği tehlikeler hakkında bilgilendi. Minikler, aynı zamanda Kartal Belediyesi’nden gelen ekiplerin Sivil Savunma Haftası’nı kutlayarak pasta kesti.

📆 07 Mart 2017 Salı 17:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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