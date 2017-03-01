KARTAL BELEDİYESİ AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Kartal Belediyesi, bünyesindeki 11 kreşte eğitim gören miniklere, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla ‘Afet Bilinci’ eğitimi vermeye devam ediyor. Uzman ekipler son olarak, TAD Koleji’ndeki minikleri ziyaret ederek; deprem ve yangın gibi afetlerde neler yapmaları gerektiğini anlattı.

TAD Koleji’nde gerçekleşen afet bilinci eğitimine, 3-6 yaş arası kreşli öğrenciler katıldı. Sivil Savunma ekipleri tarafından deprem ve yangın anında yapılacakların uygulamalı olarak gösterildiği eğitim programı boyunca, minikler sivil savunma uzmanlarını pür dikkat dinledi. Programın sonunda ise minik kreşliler deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek afetlerin insan hayatında yaratabileceği tehlikeler hakkında bilgilendi. Minikler, aynı zamanda Kartal Belediyesi’nden gelen ekiplerin Sivil Savunma Haftası’nı kutlayarak pasta kesti.