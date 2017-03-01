Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi Romanya da Proje Tolantısına Katıldı

4-11 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROMANYA HAREKETLİLİĞİ

Avrupa Birliği hibe programı çerçevesinde Erasmus+ ana eylem 2 okullar arsı stratejik ortaklık programı kapsamında ilçemiz okullarından Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi Romanya’nın Sibiu şehrinde, 5-11 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen ilk proje toplantısına katıldı.

Polonya, Litvanya, İtalya, İspanya, Slovenya, Romanya ve Türkiye’nin ortak olduğu projenin adı “Inventions and Cultural Behaviour” yani “İcatlar ve kültürel davranışlar”. İnsanlığın varoluşundan beri üç başlık, kimya ve ilaç teknolojileri, iletişim teknolojileri, yemek teknolojileri başlıkları altında incelenen icatlar, öncesi ve sonrası, kültürümüze etkisi baz alınarak ele alınan projede, öğrenci hareketlilikleri, öğrencilerin dilsel, bilişsel ve matematiksel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sibiu kentine ulaşan İlçemiz okulu öğretmen ve öğrencileri Romanya’daki proje okulunun müdürü Radu FANTANA, Romanya grubu proje koordinatörü Augustin Cristian SERAFİN ve diğer tüm öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından oldukça misafirperver ve cana yakın karşılandılar. Tüm proje ekibi olarak Poiana Sibiului kasabasında okul içi etkinlikler ve yakın çevrede okul dışı kültürel geziler yapıldı

6-10 Şubat tarihleri arasında daha önceden planlanmış olan etkinlikler çerçevesinde 6-7-10 Şubat tarihlerinde okul içinde proje konusu üzerinde tartışmalar, okul tanıtımları ve logo seçimi için oylama yapıldı. Öğrenciler buluşların kültürel davranışa etkisi üzerine birkaç örnekleme ve sunum gerçekleştirdi. 8-9 Şubatta ülkenin proje konusuyla da ilgili tarih, bilim ve medeniyet müzeleri gezildi (Astra Müzesi, Sibiu tarih müzesi ve Hermann Oberth müzesi). Bir dönem Osmanlı himayesinde varlığını sürdüren Eflak bölgesi prensi Vlad Tepeş’in namı diğer Kazıklı voyvoda ya da Drakula’nın evinin bulunduğu Sİgishoara şehri gezildi.

10 Şubat Cuma günü Poiana Sibiului kasabasında bulunan Romanya okulunun (La Scoala Gimnaziala) toplantı salonunda final kararları alındı ve tüm ülkeler için bir veda yemeği düzenlendi.

Bu hareketlilikte ilçemizi ve okulumuzu başarıyla temsil eden Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi Müdür yardımcımız Bekir BAHÇE’ye, proje koordinatörü ve aynı zamanda okulumuz İngilizce öğretmeni İsmail Bahadır ÖZMEN’e, İngilizce öğretmenimiz Emine Serap ŞAKAR’a, Matematik öğretmenimiz Mehmet Ali DAVARCI’ya, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz İbrahim MUTLU’ya, öğrencilerimiz Melike AYVERE’ye, Asude ÇAKIR’a ve Emir Ali HAZER’e teşekkür ederiz” dedi.