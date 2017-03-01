8 Mart’a 40 kadın 73 eser

Türkiye ve dünyaca tanınan, birçok koleksiyonda eserleri yer alan kadın sanatçılar, Pendik Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında düzenlediği Nur-u Nisa Sergisi’yle bir araya geliyor. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışı 8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00’da gerçekleşecek.

Geleneksel Türk İslam sanatlarından hat, kat’ı, minyatür ve tezhip dallarının bir arada sunulduğu sergide 40 kadın sanatçının imzası bulunuyor…

Kategorisinde bir çok ödüle layık görülmüş eserler; 14. – 15. yy ait tezhip örnekleri ve Mukaddes Kâbe örtüsünün bir kısmı , cilt ve mezar taşlarını anlatan kat’ı sanatı örnekleri Hat sanatında Hilyeyi Şerif’ler ve Kur’an-ı Kerim ayetleri minyatürde klasik ve özgün tasarımlar yer alıyor. Sergide yer alan sanatçıların her biri kendi dalında eser üretirken ayrıca öğreticiliğini de yapıyor. Sergi, 16 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

PROGRAM:

Tarih: 8 Mart 2017 Çarşamba Saat: 14.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi