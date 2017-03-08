8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kartal’da Kutlanıyor

Kartallı emekçi kadınlar, Kartal Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenleyeceği etkinliklerle bir araya gelecek.

Kartal Belediyesi’nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları, Kreş Müdürlüğü’nün düzenleyeceği programla başlayacak. Program kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, öğretmenleri eşliğinde 8 Mart 2017 Çarşamba günü ilk olarak saat 10.00’da Kartal Belediye Başkanlığı’nda görevli kadınlar için hazırladıkları sürpriz hediyeleri verecek. Kutlama programı daha sonra saat 12.30’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle devam edecek. Yürüyüşün ardından 13.00 – 15.00 saatleri arasında Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar alanında bir sunum yapılacak.

Kartal Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenleyeceği etkinliklerle devam edecek. Saat 17.00’de ressam Murat Havan’ın koordinatörlüğünde ‘Her Yer Benim Atölyem’ etkinliği ve ‘Yavru Kartallar ve Cumhuriyet Kadınları Resim Çalıştayı’ başlayacak. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek çalıştay, 16 Mart’a kadar devam edecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında saat 19.00’da ise Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde bir panel düzenlenecek. Panelde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından, Kasım 2015’ten bu yana başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası bir konser verecek. Konserden sonra Agon Dans Topluluğu, Kartallı kadınlar için sahne alarak tango ve modern dansın en güzel örneklerini sergileyecek.

Kartal’da 2009’dan bu yana kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde aktif, etken ve yönetici rol oynaması adına birçok projeyi hayata geçiren ve kadın emeğini her daim destekleyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, tüm Kartallı emekçi kadınları, kutlama etkinliklerine davet ediyor.

Kartal Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programı:

Tarih : 8 MART 2017

– Belediye binamızda öğrencilerimizin hediye dağıtımı

Yer : Kartal Belediye Başkanlığı Binası

Saat : 10.00

– Kortej yürüyüşü

Yer : Hasan Ali Kültür Merkezi önü

Saat : 12.30

Güzergah : Ankara Caddesi’nden Ekolojik Pazar’a

– Dünya Kadınlar Günü Kutlama Programı sunumu

Yer : Ekolojik Pazar

Saat : 13.00 – 15.00

– ‘Her Yer Benim Atölyem’ – ‘Yavru Kartallar ve Cumhuriyet Kadınları Resim Çalıştayı’

Saat : 17.00

Yer : Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanı

– Panel ( CHP Eskişehir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer)

– Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası konseri

– Agon Dans Topluluğu

Saat : 19.00

Yer: Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi