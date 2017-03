Dünya Kadınlar Günü’nde Sultangazi’de kadınları buluşturan yemek

Sultangazi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınların buluştuğu bir yemek düzenlendi.

İlçedeki çok sayıda kadının bir araya geldiği etkinlikte kadın fasıl grubu dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları bir araya getiren bir yemek düzenlendi. Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile eşi İlknur Altunay ve ilçede yaşayan çok sayıda kadın katıldı. Kadınların toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekilen etkinlik kadınlara yemek ikramıyla başladı. Ardından kadın fasıl grubunun kadınlar için seçtiği şarkılarla devam etti. Fasıl grubunu keyifle izleyen kadınlar hem kadınlar gününü kutladı hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

“Dünya kadınlar Günü’nde her sene periyodik olarak bir araya geliyoruz”

Kadınların toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Dünya kadınlar Günü’nde her sene periyodik olarak bir araya geliyoruz. Ama her zaman verdiğimiz mesaj, yılda sadece bir gün değil her zaman bir araya gelme arzumuz var. Dolayısıyla ne anneliği ne kadınlığı ne kardeşliği unutmamak adına bu etkinliklerin sık sık tekrarlanmasında fayda görüyoruz. Hakikaten bugün her alanda sadece belli konularda değil, gerek siyasi arenada gerek ekonomik alanda kadınlarımız artık her geçen gün yerini alıyor. Türkiye’deki sadece erkeklerin yönettiği sadece erkeklerin ekonomik olarak bulunduğu ortamlar düşünüldüğünde yüzde 50’yi ifade eder. Ama kadınlar bu ortamlara girdiğinde belki yüzde 100’lük bir kalkınmayı sağlayabiliriz. Onun için birlikte paylaşarak hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız daha huzurlu daha güvenli ülkeyi birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekten ötürü çok mutlu olduğunu belirten Melike Çelebi, “Normalde böyle bir ortama çok giremiyorduk, hele de böyle bir günde böyle bir etkinlik bizim için çok güzel. Birçok tanıdığımızla bir araya geldik, bir araya gelemediğimiz insanlarla buluşuyoruz. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kadınlarımız her zaman öndedir”

Kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu ifade eden Satı Baloğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bütün kadınlarımızı bir araya getirdiğinden dolayı Sultangazi Belediyesi’ne Cahit Altunay’a teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız haberlerde gördüğümüz gibi çok şiddete maruz kalıyor. Kadınlarımız her zaman öndedir, hem evine hem işine bakıyorlar, bütün yük kadınlarda bugünü hatırladığımız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altunay’ın kadınların toplumdaki önemli rolüne dikkat çektiği etkinlik kadınlara sümbül çiçeğinin dağıtılmasıyla sona erdi.