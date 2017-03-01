Radyo Ve Televizyonun İlk Devlet Sanatçısı Nedret Selçuker

Radyo ve televizyonun ilk devlet sanatçısı olma unvanına sahip olan gazeteci-yazar Nedret Selçuker, vefatının 9. yılında Kartal’da anılacak.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, 12 Mart 2017 Pazar günü saat 14.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şefika Keskin ve Nilgün Karabiber’in sunumuyla Ulvi Kırımlı, Özlem Kırımlı ve Sermet Erkin’in sahne alacağı programda; Adnan Yazıcı (piyanist-solist), Cem Dursunoğlu (udi-solist), Tanju Erol (klarnet), Ateş Erol (kanun), Necmettin Uçuran (keman) yer alıyor.

Nedret Selçuker Kimdir?

Nedret Selçuker, 1938 yılında Bursa’da doğdu. Üsküdar Paşakapısı Ortaokulu ve Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Selçuker, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik, ardından İstanbul Radyosu’nda spikerlik yapan Selçuker, duru Türkçesi ve okuduğu şiirlerle dinleyicilerin beğenisini topladı. Necdet Selçuker, dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un önerisi üzerine öğretmenlere diksiyon dersi de verdi.

Yunus Emre şiirlerini de seslendiren Selçuker, ekranların ve mikrofonların ‘altın sesi’ unvanıyla anılıyordu. Nedret Selçuker’e, Türk sanatına yaptığı değerli hizmet ve sanatçı kişiliği dolayısıyla, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın teklifi ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in onayıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı’ unvanı verildi. Selçuker, radyo-tv alanında bu unvanı alan ilk isim oldu.

Nedret Selçuker’i Anma Etkinliği’ne tüm halkımız davetlidir.

Saat: 14.00

Tarih: 12 Mart 2017 Pazar

Yer: Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi