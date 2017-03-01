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Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu toplantısı Çekmeköy’de gerçekleşti
Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu toplantısı Çekmeköy’de gerçekleşti

Beyaz Ay Derneği Yönetim Kurulu toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliğinde sosyal tesislerde gerçekleşti.

1992 yılından beri ulusal ve uluslararası düzeyde engelli ve engelli yakınlarına yönelik kamu yararına çalışan Beyazay Derneği her ay 76 yurtiçi 8 yurtdışı toplam 84 şubesinden birinin ev sahipliğinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısı Mart ayında Çekmeköy Şubesi’ nde gerçekleşti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Çekmeköy Şubesi Başkanı Hatice Sıraç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çekmeköy Sosyal Tesislerinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Şubat ayı projeler ve yapılan çalışmalar ileCumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Beyazay Derneği tarafından 2. yılına başlayan engelli ve sağlıklı bireylerin birlikte spor yaparak kaynaşmalarını sağlayan “Aşmak İçin Hareket” kampanyası değerlendirildi. Hedeflerin ve beklentilerin belirlendiği toplantı, dilek ve temennilerle son buldu. Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı 7 Nisan günü Diyarbakır gerçekleştirilecek.

📆 07 Mart 2017 Salı 13:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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