Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu toplantısı Çekmeköy’de gerçekleşti

Beyaz Ay Derneği Yönetim Kurulu toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliğinde sosyal tesislerde gerçekleşti.

1992 yılından beri ulusal ve uluslararası düzeyde engelli ve engelli yakınlarına yönelik kamu yararına çalışan Beyazay Derneği her ay 76 yurtiçi 8 yurtdışı toplam 84 şubesinden birinin ev sahipliğinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısı Mart ayında Çekmeköy Şubesi’ nde gerçekleşti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Çekmeköy Şubesi Başkanı Hatice Sıraç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çekmeköy Sosyal Tesislerinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Şubat ayı projeler ve yapılan çalışmalar ileCumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Beyazay Derneği tarafından 2. yılına başlayan engelli ve sağlıklı bireylerin birlikte spor yaparak kaynaşmalarını sağlayan “Aşmak İçin Hareket” kampanyası değerlendirildi. Hedeflerin ve beklentilerin belirlendiği toplantı, dilek ve temennilerle son buldu. Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı 7 Nisan günü Diyarbakır gerçekleştirilecek.