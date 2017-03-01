“Selçuklu’nun Şifreleri” kitabı Maltepe’de tanıtıldı

Türklerin tarih sahnesine çıkışını konu eden “Selçuklu’nun Şifreleri” kitabının tanıtım gecesinde, Cansu Canan Özgen ve Talha Uğurluel, Maltepelilerle buluştu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Selçuklu’nun Şifreleri” kitap lansmanı etkinliğinde, Öteki Gündem programı sunucusu, yazar Cansu Canan Özgen ve Sanat Tarihçisi Talha Uğurluel, tarihten günümüze görsellerle Maltepelileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Anadolu topraklarında ve Ortadoğu coğrafyasında hala daha bu tarihin yaşayan izleri olduğunu belirten Uğurluel, bu coğrafyayı karış karış gezdiğini, Selçuklulardan bugüne taşınan tarihi gün yüzüne çıkarmaya çalıştığını anlattı. Tarihsel kalıntıları, türbeleri ve tarihi mimariyi bugünkü haliyle fotoğraflayan Uğurluel, “Orta Asya’da doğan, Anadolu’ya gelen Büyük Selçuklu Medeniyeti 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu’nun kılcallarına kadar dağılıp, Romalıların zaman zaman hamiliğini üstlenmiş, Maltepe, hatta Üsküdar’a kadar sokulmuşlardı” dedi.

Selçukluların doğuşundan büyüme dönemlerine kadar gelişen tarihsel süreçleri görsellerle anlatan Uğurluel, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in esir düşmesi ve Sultan Alparslan’ın öldürülmesine ilişkin pek çok bilinmeyeni de anlattı. Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Özgen ve Uğurluel, Maltepelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.