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Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret
Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü ziyaret etti. Öğrencilere Kartal Belediyesi hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, TAK Kartal’ın çalışmaları ve projelerini anlattı. Daha sonra Kartal Belediyesi Sosyal Medya ekibiyle tanışan Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri, burada da sosyal medya çalışmaları ve diğer projeler hakkında bilgi aldı.

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Sevgili öğrenciler biz sosyal belediyeyiz. Bizler çalışmalarımızı halkımızla birlikte yürütüyoruz. Ceviz Meydanı, Yaşlı Bakımevi, Kaykay ve Buz Pisti gibi projelerimiz var. Çocuklarımız için kurduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var. Okullarımızın her dönem bakımlarını, temizliklerini yapıp öğrencilerimizin temiz bir ortamda iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz. Okul önlerinde zabıta ekiplerimiz sürekli görev başında. Bizler, geleceğimiz olan çocuklarımızın yanındayız” dedi.

📆 07 Mart 2017 Salı 12:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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