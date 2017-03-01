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Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » “İSTANBUL’DA DEPREM OLURSA ŞEHİR İŞGAL EDİLEBİLİR”
“İSTANBUL’DA DEPREM OLURSA ŞEHİR İŞGAL EDİLEBİLİR”
“İSTANBUL’DA DEPREM OLURSA ŞEHİR İŞGAL EDİLEBİLİR”

BAŞKAN ALTINOK ÖZ AFET BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİNDE KONUŞTU.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Deprem Haftası dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, “Afet Bilinçlendirme Eğitimi”ne katıldı. Eğitimin sonunda konuşan Başkan Altınok Öz, Kartal Belediyesi olarak her türlü afet senaryolarına karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şu ana kadar bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yaklaşık 38 bin vatandaşın hayatının kurtarıldığını söyledi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra;  Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak, Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Yasin Sülük, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban ve Kartallı çok sayıda öğrenci katıldı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte katılımcılara; deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde neler yapılması gerektiğinin bilgisi verildi.

“38 bin Kartallının hayatını kurtardık”

 Yaklaşık 2 saat süren eğitimin sonunda konuşan Başkan Altınok Öz, tüm öğrencilere ve eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Kartal Belediyesi olarak afet senaryoları noktasında gerçekleştirdikleri çalışmalara dikkat çekti. Konuşmasında Kartal Belediyesi olarak deprem riskine karşı gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 38 bin vatandaşın hayatını kurtardıklarını söyleyen Başkan Altınok Öz,  “Hayatımızı deprem konusunda bilgilendirebilirsek, bunu içselleştirebilirsek o zaman alacağımız tedbirler, yapacağımız işler daha kolay olur. Tüm yerel yönetimler için de geçerli hükümet için de geçerli bu söylediğim. Depreme uygun binada otursun istediğimiz insan sayısı 38 bine ulaştı. Yani 38 bin insanın evini boşaltmış olduk. Kartal’ın tamamını sağlam binalarda oturtmak zorundayız.” dedi. Konuşmasının devamında İstanbul’da bir deprem olması durumunda olabilecek senaryolara dikkat çeken Başkan Altınok Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Senaryo büyük. İstanbul işgal edilebilir. 38 ilçenin tüm çalışmalarını deprem konusunda acilen hızlandırması lazım. Bu eğitime katkı veren tüm personelime ve AFAD’a teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın en aktif deprem kuşağının üzerinde yer alan ülkemiz için depremsiz günler dilemek ne yazık ki mümkün değil; ancak herkese deprem hasarının olmadığı günler diliyorum.”

📆 06 Mart 2017 Pazartesi 17:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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