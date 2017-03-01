Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Kartal Belediyesi İnözülüler Derneği Birlik Ve Beraberlik Gecesi’ndeydi
Kartal Belediyesi İnözülüler Derneği Birlik Ve Beraberlik Gecesi’ndeydi
Kartal Belediyesi İnözülüler Derneği Birlik Ve Beraberlik Gecesi’ndeydi

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede faaliyet gösteren ve farklı kültürlerin birarada yaşamasında büyük rol oynayan derneklere verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, İnözülüler Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Gecenin konukları arasında CHP İstanbul Milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Barış Yarkadaş ,CHP Tokat Milletvekili Tahsin Tarhan ve Kartal CHP İlçe Başkanı Erdal Kıskanç da yer aldı.

Gecede bir konuşma yapan İnözülüler Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, “Birlik ve beraberlik adına düzenlediğimiz bu gecede yanımızda olan ve bizlere desteğini her daim sürdüren Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

📆 06 Mart 2017 Pazartesi 17:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

BAĞLANTILAR

sadi turkiye Spor mehmet tuzla GÜNCEL kartalspor ahmet Altinok yeni anma cocuk meclis Eğitim futbol Sancaktepe gunu istanbul kartalda universitesi baskani ak oz parti Belediye maltepe şimşek sultanbeyli proje kartal kaza yardim merkezi kadikoy chp yazici mutlu ziyaret koleji huseyin Sağlık belediyesi mac pendik baskan