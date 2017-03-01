Kartal Belediyesi İnözülüler Derneği Birlik Ve Beraberlik Gecesi’ndeydi

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede faaliyet gösteren ve farklı kültürlerin birarada yaşamasında büyük rol oynayan derneklere verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, İnözülüler Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Gecenin konukları arasında CHP İstanbul Milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Barış Yarkadaş ,CHP Tokat Milletvekili Tahsin Tarhan ve Kartal CHP İlçe Başkanı Erdal Kıskanç da yer aldı.

Gecede bir konuşma yapan İnözülüler Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, “Birlik ve beraberlik adına düzenlediğimiz bu gecede yanımızda olan ve bizlere desteğini her daim sürdüren Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.