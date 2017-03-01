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Çevre Faciasına Sarıyer Belediyesi Müdahale Etti
Çevre Faciasına Sarıyer Belediyesi Müdahale Etti

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, İBB’nin sorumluluk alanında bulunan ve Kilyos’tan Kısırkaya’ya kadar uzanan kıyı şeridinin inşaat atıklarıyla kirletilmesi üzerine yoğun temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kilyos’tan başlayarak Kısırkaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na kadar uzanan bölümde denizden kıyıya köpük, fayans parçaları, tahta parçaları, hortum gibi inşaat malzemeleri vuruyor. Yaşanan çevre faciasının hafriyat alanlarından gelen molozlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olayın duyulmasıyla birlikte Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi cumartesi ve pazar günü mesai yaparak üç kamyon atık temizledi. Bugün ise ekipler İBB ile işbirliğiyle gerek Kısırkaya’da, gerekse Kilyos’ta çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte, temizlenen atıkların yeniden ve sürekli yeni atıkları kıyıya vuruyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı açıklamada “Cuma gününden beri ekiplerimiz sahada fakat olaya denizden müdahale edilmesi gerekiyor” diyerek şu şekilde konuştu: “Karadeniz’de yoğun dalga hareketi var.  Daha önce yağ atıkları gibi şeyleri gördük ama ilk defa böyle bir şey yaşadık. Kıyıya vuran materyaller çok enteresan. Üç kamyona yakın atık temizlendi. Mutlaka denizden müdahale edilmesi gerekiyor. İBB ile koordinasyon sağlanmıştır. Doğaya zarar vermeden atık problemlerini çözmemiz lazım. Bu durumu yaratanlar acilen bulunup cezalandırılmalıdır.”

📆 06 Mart 2017 Pazartesi 16:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
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16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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