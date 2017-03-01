“Vatandaşlar öğrencileri kutladı.”

Şimşek Gençler Sokak Hayvanlarını Unutmuyor

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmuyor, unutturmuyor ve çevresine duyarlı sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişiyor. Öğrenciler, “Sokak hayvanları için sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi” kapsamında kendi çabalarıyla biriktirdikleri kedi, köpek maması ve kuşyemini Kartal’ın değişik noktalarına bırakarak örnek bir etkinliğe imza atıyorlar.

“Vatandaşlar öğrencileri kutladı.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Tarih öğretmeni Deniz Şahin, Coğrafya Öğretmeni Handan Ön ve İngilizce Öğretmeni Ahmet Şentürk öncülüğünde hayvan severlerin de desteğini alarak bir kez daha Kartal’ın çeşitli noktalarına hayvan yemleri bıraktılar. Öğrencilerin bu davranışını görenler, “Bu duyarlı davranışınız nedeniyle sizleri tek tek kutluyor, buna öncülük yapan öğretmenlerinize ve Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi’ne minnettarlığımızı bildiriyoruz.” dediler.

“Duyarlı ve sosyal gençler yetiştiriyor.”

Tarih Öğretmeni Deniz Şahin ise, “Sosyal sorumluluk projemizin amacı sorumluluk bilinci kazanmış duyarlı ve sosyal gençler yetiştirmektir. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz ilgi gördü. Öğrencilerimiz, Kartal’ın çeşitli yerlerine koydukları mamalarla sokak hayvanlarına karşı ne kadar duyarlı olduklarını Kartal halkına da göstermiş oldular.” dedi.